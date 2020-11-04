https://ria.ru/20201104/golosa-1583000826.html
Штаб Байдена раскритиковал слова Трампа о прекращении подсчета голосов
Штаб Байдена раскритиковал слова Трампа о прекращении подсчета голосов
Штаб кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена заявил, что подсчет голосов не прекратится, вопреки заявлениям действующего президента Дональда... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T11:57
2020-11-04T11:57
2020-11-04T12:12
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Штаб кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена заявил, что подсчет голосов не прекратится, вопреки заявлениям действующего президента Дональда Трампа.Ранее Трамп выступил в Белом доме, заявив, что готов праздновать победу на выборах, а также предупредив, что некая "группа людей" пытается мошенничать. Президент США заявил также, что может обратиться в Верховный суд для разрешения вопроса об исходе выборов."Подсчет не прекратится. Он будет продолжаться, пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан", - говорится в заявлении менеджера кампании Байдена Джен О'Мэлли-Диллон.Она назвала "возмутительными" заявления Трампа."Они возмутительны, поскольку это неприкрытая попытка отобрать демократические права американских граждан. Они беспрецедентны, поскольку никогда еще в нашей истории президент США не пытался лишить американца права голоса на общенациональных выборах", - сказала менеджер штаба.Она повторила, что ни Трамп, ни Байден не будут решать исход выборов. "Демократический процесс должен и будет продолжаться до завершения", - сказала О'Мэлли-Диллон.Менеджер кампании заявила, что у демократов готовы команды юристов для оспаривания итогов выборов, если Трамп начнет этот процесс первым."Если президент выполнит свою угрозу обратиться в суд, чтобы попытаться помешать должному учету голосов, у нас готовы команды юристов, которые мы готовы развернуть, чтобы сопротивляться этим усилиям. И они победят", - сказала О'Мэлли-Диллон."Мы уверены, что, когда процесс будет завершен, Джо Байден будет следующим президентом США", - заключила она.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости.
Штаб кандидата в президенты США
от демократов Джо Байдена
заявил, что подсчет голосов не прекратится, вопреки заявлениям действующего президента Дональда Трампа
.
Ранее Трамп выступил в Белом доме, заявив, что готов праздновать победу на выборах, а также предупредив, что некая "группа людей" пытается мошенничать. Президент США заявил также, что может обратиться в Верховный суд для разрешения вопроса об исходе выборов.
"Подсчет не прекратится. Он будет продолжаться, пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан", - говорится в заявлении менеджера кампании Байдена Джен О'Мэлли-Диллон.
Она назвала "возмутительными" заявления Трампа.
"Они возмутительны, поскольку это неприкрытая попытка отобрать демократические права американских граждан. Они беспрецедентны, поскольку никогда еще в нашей истории президент США не пытался лишить американца права голоса на общенациональных выборах", - сказала менеджер штаба.
Она повторила, что ни Трамп, ни Байден не будут решать исход выборов. "Демократический процесс должен и будет продолжаться до завершения", - сказала О'Мэлли-Диллон.
Менеджер кампании заявила, что у демократов готовы команды юристов для оспаривания итогов выборов, если Трамп начнет этот процесс первым.
"Если президент выполнит свою угрозу обратиться в суд, чтобы попытаться помешать должному учету голосов, у нас готовы команды юристов, которые мы готовы развернуть, чтобы сопротивляться этим усилиям. И они победят", - сказала О'Мэлли-Диллон.
"Мы уверены, что, когда процесс будет завершен, Джо Байден будет следующим президентом США", - заключила она.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>