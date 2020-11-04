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В Дагестане отменили решение об увольнении главврача больницы
В Дагестане отменили решение об увольнении главврача больницы
Решение о расторжении трудовых отношений с главврачом ГКБ №1 города Махачкалы Хаджимурадом Малаевым отменено, сообщается на сайте минздрава Дагестана. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T16:34
2020-11-04T16:34
2020-11-04T16:34
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МАХАЧКАЛА, , 4 ноя - РИА Новости. Решение о расторжении трудовых отношений с главврачом ГКБ №1 города Махачкалы Хаджимурадом Малаевым отменено, сообщается на сайте минздрава Дагестана.Вчера Минздрав Дагестана сообщил об отстранении Малаева от должности на основании представления прокуратуры республики о нарушении антикоррупционного законодательства. У него имелось три выговора, объявленных за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, связанных с отсутствием должного контроля за работой Городской клинической больницы.Пресс-служба минздрава добавила, что внутренняя проверка выявила случаи направления на долечивание в частную клинику, аффилированную с Малаевым.Малаев был награжден медалью "Мы вместе" за вклад в борьбу с коронавирусом, которую учредил президент России Владимир Путин. Также его награждал почетной грамотой глава Дагестана. Малаев 4 ноября отмечает день рождения, ему исполнилось 56 лет.
https://ria.ru/20201021/tualet-1580898897.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, махачкала, общество