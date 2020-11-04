https://ria.ru/20201104/gibel-1582978488.html

На Камчатке нашли тело ребенка со следами укусов животных

На Камчатке нашли тело ребенка со следами укусов животных

В Петропавловске-Камчатском обнаружили тело восьмилетнего ребенка с повреждениями, возникшими, как предполагается, от укусов животных, сообщает региональный... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T09:20

2020-11-04T09:20

2020-11-04T17:17

следственный комитет россии (ск рф)

камчатский край

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 ноя — РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском обнаружили тело восьмилетнего ребенка с повреждениями, возникшими, как предполагается, от укусов животных, сообщает региональный главк Следственного комитета.Мальчик пропал накануне в районе улицы Красная сопка. Его искали полицейские и волонтеры. Следователи возбудили уголовное дело.Тело нашли в районе нежилой зоны Морского порта. Для установления причин смерти ребенка назначены экспертизы.Прокуратура Камчатского края взяла расследование на контроль. Кроме того, прокуроры организовали проверку органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, также они оценят работу городских властей по охране объектов и в отношении безнадзорных животных.Губернатор Камчатского края Владимир Солодов выразил соболезнования семье погибшего мальчика."Горе семьи ребенка трудно осознать. <...> Приношу глубокие соболезнования. Трудно найти слова утешения", — написал он в Instagram.Солодов отметил, что укусы на теле ребенка оставили, скорее всего, бродячие собаки, и подчеркнул, что уже сейчас, не дожидаясь результатов расследования, надо принимать меры."Федеральное законодательство сегодня предусматривает только отлов, стерилизацию и дальнейший выпуск бездомных животных в среду обитания, то есть на улицу. К сожалению, стерилизация не лечит животных от агрессии. Здесь не должно быть полумер. Считаю, что необходимы самые жесткие действия по защите жителей наших городов от одичавших собак", — написал губернатор.Он пообещал провести проверки исполнения муниципалитетами полномочий в сфере работы с бездомными животными, а также подготовить законодательные инициативы по обеспечению безопасности людей.

https://ria.ru/20200910/sobaki-1577014516.html

https://ria.ru/20200819/1575995148.html

https://ria.ru/20200326/1569161081.html

камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, происшествия