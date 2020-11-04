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На Камчатке нашли тело ребенка со следами укусов животных
На Камчатке нашли тело ребенка со следами укусов животных
В Петропавловске-Камчатском обнаружили тело восьмилетнего ребенка с повреждениями, возникшими, как предполагается, от укусов животных, сообщает региональный... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T09:20
2020-11-04T17:17
следственный комитет россии (ск рф)
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 ноя — РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском обнаружили тело восьмилетнего ребенка с повреждениями, возникшими, как предполагается, от укусов животных, сообщает региональный главк Следственного комитета.Мальчик пропал накануне в районе улицы Красная сопка. Его искали полицейские и волонтеры. Следователи возбудили уголовное дело.Тело нашли в районе нежилой зоны Морского порта. Для установления причин смерти ребенка назначены экспертизы.Прокуратура Камчатского края взяла расследование на контроль. Кроме того, прокуроры организовали проверку органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, также они оценят работу городских властей по охране объектов и в отношении безнадзорных животных.Губернатор Камчатского края Владимир Солодов выразил соболезнования семье погибшего мальчика."Горе семьи ребенка трудно осознать. &lt;...&gt; Приношу глубокие соболезнования. Трудно найти слова утешения", — написал он в Instagram.Солодов отметил, что укусы на теле ребенка оставили, скорее всего, бродячие собаки, и подчеркнул, что уже сейчас, не дожидаясь результатов расследования, надо принимать меры."Федеральное законодательство сегодня предусматривает только отлов, стерилизацию и дальнейший выпуск бездомных животных в среду обитания, то есть на улицу. К сожалению, стерилизация не лечит животных от агрессии. Здесь не должно быть полумер. Считаю, что необходимы самые жесткие действия по защите жителей наших городов от одичавших собак", — написал губернатор.Он пообещал провести проверки исполнения муниципалитетами полномочий в сфере работы с бездомными животными, а также подготовить законодательные инициативы по обеспечению безопасности людей.
https://ria.ru/20200910/sobaki-1577014516.html
https://ria.ru/20200819/1575995148.html
https://ria.ru/20200326/1569161081.html
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следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, происшествия

На Камчатке нашли тело ребенка со следами укусов животных

09:20 04.11.2020 (обновлено: 17:17 04.11.2020)
 
© Фото : СУСК РФ по Камчатскому краюПоиск восьмилетнего мальчика в Петропавловске-Камчатском
Поиск восьмилетнего мальчика в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© Фото : СУСК РФ по Камчатскому краю
Поиск восьмилетнего мальчика в Петропавловске-Камчатском
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 ноя — РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском обнаружили тело восьмилетнего ребенка с повреждениями, возникшими, как предполагается, от укусов животных, сообщает региональный главк Следственного комитета.
Мальчик пропал накануне в районе улицы Красная сопка. Его искали полицейские и волонтеры. Следователи возбудили уголовное дело.
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Прокуратура Камчатского края взяла расследование на контроль. Кроме того, прокуроры организовали проверку органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, также они оценят работу городских властей по охране объектов и в отношении безнадзорных животных.
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов выразил соболезнования семье погибшего мальчика.
"Горе семьи ребенка трудно осознать. <...> Приношу глубокие соболезнования. Трудно найти слова утешения", — написал он в Instagram.
Солодов отметил, что укусы на теле ребенка оставили, скорее всего, бродячие собаки, и подчеркнул, что уже сейчас, не дожидаясь результатов расследования, надо принимать меры.
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"Федеральное законодательство сегодня предусматривает только отлов, стерилизацию и дальнейший выпуск бездомных животных в среду обитания, то есть на улицу. К сожалению, стерилизация не лечит животных от агрессии. Здесь не должно быть полумер. Считаю, что необходимы самые жесткие действия по защите жителей наших городов от одичавших собак", — написал губернатор.
Он пообещал провести проверки исполнения муниципалитетами полномочий в сфере работы с бездомными животными, а также подготовить законодательные инициативы по обеспечению безопасности людей.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Камчатский крайПроисшествия
 
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