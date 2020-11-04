https://ria.ru/20201104/fsin-1583050015.html
Путин увеличил штатную численность ФСИН
Путин увеличил штатную численность ФСИН
Штатная численность сотрудников уголовно-исполнительной системы и центрального аппарата ФСИН увеличится на две единицы, соответствующий указ президента РФ... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T17:52
2020-11-04T17:52
2020-11-04T17:52
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Штатная численность сотрудников уголовно-исполнительной системы и центрального аппарата ФСИН увеличится на две единицы, соответствующий указ президента РФ опубликован в среду на портале нормативно-правовых актов.“Установить штатную численность сотрудников уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 225 тысяч 285 единиц”, - говорится в документе, что на одного человека больше, чем ранее.Кроме того, штатная численность центрального аппарата ФСИН также увеличивается на 1 позицию до 749 единиц без персонала по охране и обслуживанию зданий.Новый указ изменяет аналогичный документ от 2015 года.
https://ria.ru/20201026/tyurma-1581527606.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество