https://ria.ru/20201104/fsin-1583050015.html

Путин увеличил штатную численность ФСИН

Путин увеличил штатную численность ФСИН

Штатная численность сотрудников уголовно-исполнительной системы и центрального аппарата ФСИН увеличится на две единицы, соответствующий указ президента РФ... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T17:52

2020-11-04T17:52

2020-11-04T17:52

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Штатная численность сотрудников уголовно-исполнительной системы и центрального аппарата ФСИН увеличится на две единицы, соответствующий указ президента РФ опубликован в среду на портале нормативно-правовых актов.“Установить штатную численность сотрудников уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 225 тысяч 285 единиц”, - говорится в документе, что на одного человека больше, чем ранее.Кроме того, штатная численность центрального аппарата ФСИН также увеличивается на 1 позицию до 749 единиц без персонала по охране и обслуживанию зданий.Новый указ изменяет аналогичный документ от 2015 года.

https://ria.ru/20201026/tyurma-1581527606.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество