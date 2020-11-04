Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201104/fsin-1583050015.html
Путин увеличил штатную численность ФСИН
Путин увеличил штатную численность ФСИН
Штатная численность сотрудников уголовно-исполнительной системы и центрального аппарата ФСИН увеличится на две единицы, соответствующий указ президента РФ... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T17:52
2020-11-04T17:52
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152862/78/1528627813_0:74:1437:882_1400x0_80_0_0_dc7622b316d50f7dd63691c83cf9047b.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Штатная численность сотрудников уголовно-исполнительной системы и центрального аппарата ФСИН увеличится на две единицы, соответствующий указ президента РФ опубликован в среду на портале нормативно-правовых актов.“Установить штатную численность сотрудников уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 225 тысяч 285 единиц”, - говорится в документе, что на одного человека больше, чем ранее.Кроме того, штатная численность центрального аппарата ФСИН также увеличивается на 1 позицию до 749 единиц без персонала по охране и обслуживанию зданий.Новый указ изменяет аналогичный документ от 2015 года.
https://ria.ru/20201026/tyurma-1581527606.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152862/78/1528627813_82:0:1355:955_1400x0_80_0_0_a4ea4940228caa82d7d5b6e364aa87af.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество

Путин увеличил штатную численность ФСИН

17:52 04.11.2020
 
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗначок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Штатная численность сотрудников уголовно-исполнительной системы и центрального аппарата ФСИН увеличится на две единицы, соответствующий указ президента РФ опубликован в среду на портале нормативно-правовых актов.
“Установить штатную численность сотрудников уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 225 тысяч 285 единиц”, - говорится в документе, что на одного человека больше, чем ранее.
Кроме того, штатная численность центрального аппарата ФСИН также увеличивается на 1 позицию до 749 единиц без персонала по охране и обслуживанию зданий.
Новый указ изменяет аналогичный документ от 2015 года.
Главный раввин России Берл Лазар на съезде Федерации еврейских общин России - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 10:45Религия и мировоззрение
ФСИН прислушивается к просьбам верующих евреев, рассказал раввин
 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
23:30ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США
23:29ОБСЕ назвала заявления Трампа после выборов преждевременными
23:28ОБСЕ заявила о сложностях с реализацией прав некоторых избирателей в США
Лента новостейМолния