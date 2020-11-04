https://ria.ru/20201104/frantsiya-1583074930.html

Ле Дриан призвал Эрдогана прекратить оскорбления в адрес Франции

Ле Дриан призвал Эрдогана прекратить оскорбления в адрес Франции

В Париже ждут, что руководство Турции прекратит оскорбления, клевету и угрозы в отношении Франции, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, выступая в... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T21:28

2020-11-04T21:28

2020-11-04T21:28

эммануэль макрон

жан-ив ле дриан

мид франции‎

франция

европа

реджеп тайип эрдоган

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/153363/10/1533631080_0:90:3323:1959_1400x0_80_0_0_ad5709e3f67b29c7e972dda87a5e33b6.jpg

ПАРИЖ, 4 ноя – РИА Новости. В Париже ждут, что руководство Турции прекратит оскорбления, клевету и угрозы в отношении Франции, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Сенате.Министр отметил, что у Франции длинные список разногласий с Турцией, указав односторонние действия Анкары в Восточном Средиземноморье, "агрессивную политику в Ливии" и политику Турции в Нагорном Карабахе."Но в последние недели мы перешли в отношениях с Турцией на неприемлемый для союзников уровень. Оскорбления, клевета, желание развязать кампанию ненависти в отношении Франции и Европы..... Угрозы. Мы ждем, что президент Турции и его правительство немедленно положат конец такому поведению ", - заявил Ле Дриан."Мы не потерпим, чтобы на территорию Францию были перенесены ненависть и насилие, транслируемое маленькими группами, которые не должны иметь права быть цитируемыми. Я также хочу сказать, что единая реакция стран Европы показывает, что это не франко-турецкий спор, а атака на Европу, ее ценности, ее модель основополагающих ценностей и правового государства",- продолжил глава МИД Франции.В конце октября президент Турции Тайип Эрдоган призывал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран. За несколько дней до этого после прозвучавших оскорблений со стороны Эрдогана, который заявил, что его французскому коллеге Эммануэлю Макрону, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику", Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций.

https://ria.ru/20201026/erdogan-1581455063.html

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

франция

европа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, жан-ив ле дриан, мид франции‎, франция, европа, реджеп тайип эрдоган, в мире