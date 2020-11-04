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В Москве избили фотокорреспондента "Коммерсанта"
В Москве избили фотокорреспондента "Коммерсанта"
Фотокорреспондент газеты "Коммерсант" Анатолий Жданов был избит в Москве неизвестными при попытке заснять обменный пункт, сообщает издание. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T04:32
2020-11-04T04:41
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Фотокорреспондент газеты "Коммерсант" Анатолий Жданов был избит в Москве неизвестными при попытке заснять обменный пункт, сообщает издание.Эти люди потребовали от корреспондента показать фотографии, а после того, как тот отказался, начали его избивать. Жданов смог вырваться и перебежать через многополосный Кутузовский проспект, преследователи не рискнули гнаться за ним, и ему даже удалось снять нападавших. После этого журналист обратился в "скорую" и полицию."Коммерсант" приводит заключение медиков, в соответствии с которым у Жданова "ушибы мягких тканей, рваная рана лица"."Полиция рассматривает возможность возбуждения уголовного дела. К расследованию инцидента готов подключиться Следственный комитет России, поскольку действия злоумышленников подпадают не только под санкции ст. 116 (побои), но и ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Отметим, что в доме №18 по Кутузовскому проспекту расположено не отделение банка, а некая операционная касса", - сообщает газета.
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россия, москва, происшествия

В Москве избили фотокорреспондента "Коммерсанта"

04:32 04.11.2020 (обновлено: 04:41 04.11.2020)
 
© Фото : предоставлено газетой "Известия"Фотокорреспондент "Известий" Анатолий Жданов
Фотокорреспондент Известий Анатолий Жданов - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© Фото : предоставлено газетой "Известия"
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Фотокорреспондент газеты "Коммерсант" Анатолий Жданов был избит в Москве неизвестными при попытке заснять обменный пункт, сообщает издание.
"Во вторник, 3 ноября, он получил редакционное задание снять витрины обменных пунктов с курсами валют. Жанровую съемку он решил провести на Кутузовском проспекте, где на него напали люди в форме ЧОПа", - говорится на сайте газеты.
Эти люди потребовали от корреспондента показать фотографии, а после того, как тот отказался, начали его избивать. Жданов смог вырваться и перебежать через многополосный Кутузовский проспект, преследователи не рискнули гнаться за ним, и ему даже удалось снять нападавших. После этого журналист обратился в "скорую" и полицию.
"Коммерсант" приводит заключение медиков, в соответствии с которым у Жданова "ушибы мягких тканей, рваная рана лица".
"Полиция рассматривает возможность возбуждения уголовного дела. К расследованию инцидента готов подключиться Следственный комитет России, поскольку действия злоумышленников подпадают не только под санкции ст. 116 (побои), но и ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Отметим, что в доме №18 по Кутузовскому проспекту расположено не отделение банка, а некая операционная касса", - сообщает газета.
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