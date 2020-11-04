https://ria.ru/20201104/fotokorrespondent-1582949672.html

В Москве избили фотокорреспондента "Коммерсанта"

В Москве избили фотокорреспондента "Коммерсанта"

Фотокорреспондент газеты "Коммерсант" Анатолий Жданов был избит в Москве неизвестными при попытке заснять обменный пункт, сообщает издание. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T04:32

2020-11-04T04:32

2020-11-04T04:41

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Фотокорреспондент газеты "Коммерсант" Анатолий Жданов был избит в Москве неизвестными при попытке заснять обменный пункт, сообщает издание.Эти люди потребовали от корреспондента показать фотографии, а после того, как тот отказался, начали его избивать. Жданов смог вырваться и перебежать через многополосный Кутузовский проспект, преследователи не рискнули гнаться за ним, и ему даже удалось снять нападавших. После этого журналист обратился в "скорую" и полицию."Коммерсант" приводит заключение медиков, в соответствии с которым у Жданова "ушибы мягких тканей, рваная рана лица"."Полиция рассматривает возможность возбуждения уголовного дела. К расследованию инцидента готов подключиться Следственный комитет России, поскольку действия злоумышленников подпадают не только под санкции ст. 116 (побои), но и ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Отметим, что в доме №18 по Кутузовскому проспекту расположено не отделение банка, а некая операционная касса", - сообщает газета.

https://ria.ru/20201027/prokuratura-1581767514.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия