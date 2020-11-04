В Москве избили фотокорреспондента "Коммерсанта"
04:32 04.11.2020 (обновлено: 04:41 04.11.2020)
© Фото : предоставлено газетой "Известия"Фотокорреспондент "Известий" Анатолий Жданов
© Фото : предоставлено газетой "Известия"
"Во вторник, 3 ноября, он получил редакционное задание снять витрины обменных пунктов с курсами валют. Жанровую съемку он решил провести на Кутузовском проспекте, где на него напали люди в форме ЧОПа", - говорится на сайте газеты.
Эти люди потребовали от корреспондента показать фотографии, а после того, как тот отказался, начали его избивать. Жданов смог вырваться и перебежать через многополосный Кутузовский проспект, преследователи не рискнули гнаться за ним, и ему даже удалось снять нападавших. После этого журналист обратился в "скорую" и полицию.
"Коммерсант" приводит заключение медиков, в соответствии с которым у Жданова "ушибы мягких тканей, рваная рана лица".
"Полиция рассматривает возможность возбуждения уголовного дела. К расследованию инцидента готов подключиться Следственный комитет России, поскольку действия злоумышленников подпадают не только под санкции ст. 116 (побои), но и ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Отметим, что в доме №18 по Кутузовскому проспекту расположено не отделение банка, а некая операционная касса", - сообщает газета.