https://ria.ru/20201104/fotograf-1583007949.html

Фотограф "Коммерсанта" не намерен требовать компенсации после нападения

Фотограф "Коммерсанта" не намерен требовать компенсации после нападения

Фотограф "Коммерсанта" Анатолий Жданов сообщил РИА Новости, что не планирует требовать компенсации причиненного ему вреда после нападения в Москве, это "не его... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T12:45

2020-11-04T12:45

2020-11-04T12:45

происшествия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Фотограф "Коммерсанта" Анатолий Жданов сообщил РИА Новости, что не планирует требовать компенсации причиненного ему вреда после нападения в Москве, это "не его имидж". Анатолий Жданов рассказал, что в среду приехал в отделение полиции по району Дорогомилово, куда его вызвали для дачи дополнительных показаний по инциденту в Москве.Ранее на сайте издания сообщалось, что Жданов был избит в Москве неизвестными "в форме сотрудников ЧОП" при попытке заснять витрины обменных пунктов с курсами валют. Нападавшие потребовали от корреспондента показать фотографии, а после того, как тот отказался, начали его избивать."Сегодня меня опять вызвали в отделение полиции Дорогомиловское. Вот сейчас приехал - они просят какие-то дополнительные показания дать, не знаю, с чем это связано. Но я думаю, что ничего серьезного", - рассказал Жданов.Он также подчеркнул, что задание сделать жанровые снимки для материалов о курсе валют получил в редакции незадолго до происшествия.Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что юристы организации окажут любую правовую помощь Жданову в связи с данным происшествием. Главный редактор издания Владимир Желонкин рассказал агентству, что фотограф написал заявление в полицию по поводу избиения, Жданов подтвердил эту информацию.

https://ria.ru/20200502/1570895139.html

https://ria.ru/20200228/1565343180.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия