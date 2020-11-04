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Фотограф "Коммерсанта" не намерен требовать компенсации после нападения
Фотограф "Коммерсанта" не намерен требовать компенсации после нападения
Фотограф "Коммерсанта" Анатолий Жданов сообщил РИА Новости, что не планирует требовать компенсации причиненного ему вреда после нападения в Москве, это "не его... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T12:45
2020-11-04T12:45
происшествия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Фотограф "Коммерсанта" Анатолий Жданов сообщил РИА Новости, что не планирует требовать компенсации причиненного ему вреда после нападения в Москве, это "не его имидж". Анатолий Жданов рассказал, что в среду приехал в отделение полиции по району Дорогомилово, куда его вызвали для дачи дополнительных показаний по инциденту в Москве.Ранее на сайте издания сообщалось, что Жданов был избит в Москве неизвестными "в форме сотрудников ЧОП" при попытке заснять витрины обменных пунктов с курсами валют. Нападавшие потребовали от корреспондента показать фотографии, а после того, как тот отказался, начали его избивать."Сегодня меня опять вызвали в отделение полиции Дорогомиловское. Вот сейчас приехал - они просят какие-то дополнительные показания дать, не знаю, с чем это связано. Но я думаю, что ничего серьезного", - рассказал Жданов.Он также подчеркнул, что задание сделать жанровые снимки для материалов о курсе валют получил в редакции незадолго до происшествия.Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что юристы организации окажут любую правовую помощь Жданову в связи с данным происшествием. Главный редактор издания Владимир Желонкин рассказал агентству, что фотограф написал заявление в полицию по поводу избиения, Жданов подтвердил эту информацию.
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происшествия

Фотограф "Коммерсанта" не намерен требовать компенсации после нападения

12:45 04.11.2020
 
© Фото : предоставлено газетой "Известия"Фотокорреспондент "Известий" Анатолий Жданов
Фотокорреспондент Известий Анатолий Жданов - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© Фото : предоставлено газетой "Известия"
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Фотограф "Коммерсанта" Анатолий Жданов сообщил РИА Новости, что не планирует требовать компенсации причиненного ему вреда после нападения в Москве, это "не его имидж". Анатолий Жданов рассказал, что в среду приехал в отделение полиции по району Дорогомилово, куда его вызвали для дачи дополнительных показаний по инциденту в Москве.
Ранее на сайте издания сообщалось, что Жданов был избит в Москве неизвестными "в форме сотрудников ЧОП" при попытке заснять витрины обменных пунктов с курсами валют. Нападавшие потребовали от корреспондента показать фотографии, а после того, как тот отказался, начали его избивать.
"Сегодня меня опять вызвали в отделение полиции Дорогомиловское. Вот сейчас приехал - они просят какие-то дополнительные показания дать, не знаю, с чем это связано. Но я думаю, что ничего серьезного", - рассказал Жданов.
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"Этим точно заниматься не буду, вообще это не мой имидж. Мне эта история, она вообще никак не нужна, она очень негативна для моего имиджа. Я покорил Северный полюс, искал золото Эльдорадо, я 20 лет в кремлевском пуле, я все горячие точки прошел, только что вернулся из Нагорного Карабаха, у меня книги, творчество. Мне эта история не нужна ", - ответил Жданов на вопрос РИА Новости о том, планирует ли он добиваться суда или компенсации вреда со стороны нападавших.
Он также подчеркнул, что задание сделать жанровые снимки для материалов о курсе валют получил в редакции незадолго до происшествия.
Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что юристы организации окажут любую правовую помощь Жданову в связи с данным происшествием. Главный редактор издания Владимир Желонкин рассказал агентству, что фотограф написал заявление в полицию по поводу избиения, Жданов подтвердил эту информацию.
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