https://ria.ru/20201104/fotograf-1582999337.html

Главред "Коммерсанта" рассказал о состоянии избитого в Москве фотографа

Главред "Коммерсанта" рассказал о состоянии избитого в Москве фотографа

Фотограф "Коммерсанта" Анатолий Жданов, которого избили в центре Москвы, находится дома, рассказал РИА Новости главный редактор издания Владимир Желонкин. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T11:42

2020-11-04T11:42

2020-11-04T12:38

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Фотограф "Коммерсанта" Анатолий Жданов, которого избили в центре Москвы, находится дома, рассказал РИА Новости главный редактор издания Владимир Желонкин.Как сообщало издание, накануне на Жданова напали на Кутузовском проспекте, когда он снимал витрину обменного пункта с курсами валют. Люди "в форме сотрудников ЧОП" потребовали от корреспондента показать фотографии, а когда он отказался, начали его избивать.Жданов смог убежать от них и обратился к медикам и в полицию. Врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей и рваную рану лица. Сам фотокор рассказал РИА Новости, что его вызвали для дачи дополнительных показаний в отделение полиции по району Дорогомилово. Он подтвердил, что написал заявление в полицию, но требовать от напавших компенсации вреда не намерен. Глава Союза журналистов Владимир Соловьев заявил, что их юристы готовы оказать Жданову любую правовую помощь.

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия