https://ria.ru/20201104/fotograf-1582998157.html

СЖР окажет правовую помощь избитому в Москве фотографу "Коммерсанта"

СЖР окажет правовую помощь избитому в Москве фотографу "Коммерсанта"

Юристы Союза журналистов России окажут правовую помощь избитому в Москве фотографу "Коммерсанта" Анатолию Жданову, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T11:35

2020-11-04T11:35

2020-11-04T11:35

союз журналистов россии

происшествия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Юристы Союза журналистов России окажут правовую помощь избитому в Москве фотографу "Коммерсанта" Анатолию Жданову, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.Ранее на сайте издания сообщалось, что Жданов был избит в Москве неизвестными "в форме сотрудников ЧОП" при попытке заснять витрины обменных пунктов с курсами валют. Нападавшие потребовали от корреспондента показать фотографии, а после того, как тот отказался, начали его избивать.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союз журналистов россии, происшествия