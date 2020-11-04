https://ria.ru/20201104/fotograf-1582998157.html
СЖР окажет правовую помощь избитому в Москве фотографу "Коммерсанта"
СЖР окажет правовую помощь избитому в Москве фотографу "Коммерсанта"
Юристы Союза журналистов России окажут правовую помощь избитому в Москве фотографу "Коммерсанта" Анатолию Жданову, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T11:35
2020-11-04T11:35
2020-11-04T11:35
союз журналистов россии
происшествия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Юристы Союза журналистов России окажут правовую помощь избитому в Москве фотографу "Коммерсанта" Анатолию Жданову, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.Ранее на сайте издания сообщалось, что Жданов был избит в Москве неизвестными "в форме сотрудников ЧОП" при попытке заснять витрины обменных пунктов с курсами валют. Нападавшие потребовали от корреспондента показать фотографии, а после того, как тот отказался, начали его избивать.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
союз журналистов россии, происшествия