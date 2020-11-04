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СЖР окажет правовую помощь избитому в Москве фотографу "Коммерсанта"
СЖР окажет правовую помощь избитому в Москве фотографу "Коммерсанта"
Юристы Союза журналистов России окажут правовую помощь избитому в Москве фотографу "Коммерсанта" Анатолию Жданову, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T11:35
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союз журналистов россии
происшествия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Юристы Союза журналистов России окажут правовую помощь избитому в Москве фотографу "Коммерсанта" Анатолию Жданову, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.Ранее на сайте издания сообщалось, что Жданов был избит в Москве неизвестными "в форме сотрудников ЧОП" при попытке заснять витрины обменных пунктов с курсами валют. Нападавшие потребовали от корреспондента показать фотографии, а после того, как тот отказался, начали его избивать.
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союз журналистов россии, происшествия

СЖР окажет правовую помощь избитому в Москве фотографу "Коммерсанта"

11:35 04.11.2020
 
© Фото : предоставлено газетой "Известия"Фотокорреспондент "Известий" Анатолий Жданов
Фотокорреспондент Известий Анатолий Жданов - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© Фото : предоставлено газетой "Известия"
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Юристы Союза журналистов России окажут правовую помощь избитому в Москве фотографу "Коммерсанта" Анатолию Жданову, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Ранее на сайте издания сообщалось, что Жданов был избит в Москве неизвестными "в форме сотрудников ЧОП" при попытке заснять витрины обменных пунктов с курсами валют. Нападавшие потребовали от корреспондента показать фотографии, а после того, как тот отказался, начали его избивать.
"В курсе ситуации, мы связались с ним, конечно. Наши юристы и Центр правовой помощи подключатся к этому делу и окажут любую помощь", - прокомментировал произошедшее Соловьев.
 
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