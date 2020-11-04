https://ria.ru/20201104/faktor-1583038360.html
Назван неожиданный фактор, влияющий на тяжесть течения COVID-19
Назван неожиданный фактор, влияющий на тяжесть течения COVID-19
Группа ученых из Университета Флориды обнаружила, что прошедшие вакцинацию от гриппа в течение года люди, как правило, легче переносят коронавирус. Результаты... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T16:23
2020-11-04T16:23
2020-11-04T17:20
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
флорида
сша
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Группа ученых из Университета Флориды обнаружила, что прошедшие вакцинацию от гриппа в течение года люди, как правило, легче переносят коронавирус. Результаты исследования опубликовал Journal of the American Board of Family Medicine.Специалисты выяснили, что заразившиеся коронавирусом пациенты, которые не получали вакцину, почти в 2,5 раза чаще попадали в больницу и почти в 3,3 раза — в отделения интенсивной терапии.Всего ученые проанализировали результаты 2005 человек старше 18 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире зарегистрировали более 47 миллионов случаев заражения коронавирусом. Свыше 1,2 миллиона человек стали жертвами пандемии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201104/ushi-1583022501.html
флорида
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, флорида, сша