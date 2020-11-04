https://ria.ru/20201104/evropa-1583071722.html

Премьер Баварии призвал Европу "эмансипироваться" от США

Премьер Баварии призвал Европу "эмансипироваться" от США

Независимо от того, кто в США на ближайшие 4 года займет Белый дом, Европа должна больше заботиться о собственной "эмансипации" и стремиться к самостоятельности РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T20:51

2020-11-04T20:51

2020-11-04T20:51

маркус зедер

евросоюз

германия

чехия

европа

сша

в мире

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ПРАГА, 4 ноя – РИА Новости. Независимо от того, кто в США на ближайшие 4 года займет Белый дом, Европа должна больше заботиться о собственной "эмансипации" и стремиться к самостоятельности в экономике, безопасности и иных сферах, заявил в среду премьер Баварии Маркус Зёдер, находящийся с визитом в Праге."Абсолютно все равно, как США (в президентских выборах) решат. Для нас, для Европы, важно, что мы должны будем в будущем усиливать наш процесс "эмансипации" и стремиться к большей самостоятельности в сфере экономики, безопасности и иных областях", - сказал Зёдер на пресс-конференции после переговоров с чешским премьером Андреем Бабишем.В свою очередь, Бабиш в связи с президентскими выборами в США заявил о том, что независимо от того, кто в них победит, сотрудничество между Прагой и Вашингтоном будет развиваться еще лучше, чем прежде.При этом оба политика подчеркнули, что в вопросе итогов президентских выборов в США не должно быть допущено правовой неопределенности."Надеюсь, что будет быстро достигнута определенность в вопросе результатов выборов, ибо любая неопределенность, связанная еще и с правовыми дискуссиями, имела бы отрицательное влияние на стабильность во всем мире. Действительно важен каждый голос. Важно, чтобы все голоса были подсчитаны", - подчеркнул баварский премьер.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.

https://ria.ru/20201102/ssha-1582558899.html

https://ria.ru/20201006/bazy-1578293122.html

германия

чехия

европа

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маркус зедер, евросоюз, германия, чехия, европа, сша, в мире