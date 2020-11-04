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Премьер Баварии призвал Европу "эмансипироваться" от США
Премьер Баварии призвал Европу "эмансипироваться" от США
Независимо от того, кто в США на ближайшие 4 года займет Белый дом, Европа должна больше заботиться о собственной "эмансипации" и стремиться к самостоятельности РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T20:51
2020-11-04T20:51
маркус зедер
евросоюз
германия
чехия
европа
сша
в мире
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ПРАГА, 4 ноя – РИА Новости. Независимо от того, кто в США на ближайшие 4 года займет Белый дом, Европа должна больше заботиться о собственной "эмансипации" и стремиться к самостоятельности в экономике, безопасности и иных сферах, заявил в среду премьер Баварии Маркус Зёдер, находящийся с визитом в Праге."Абсолютно все равно, как США (в президентских выборах) решат. Для нас, для Европы, важно, что мы должны будем в будущем усиливать наш процесс "эмансипации" и стремиться к большей самостоятельности в сфере экономики, безопасности и иных областях", - сказал Зёдер на пресс-конференции после переговоров с чешским премьером Андреем Бабишем.В свою очередь, Бабиш в связи с президентскими выборами в США заявил о том, что независимо от того, кто в них победит, сотрудничество между Прагой и Вашингтоном будет развиваться еще лучше, чем прежде.При этом оба политика подчеркнули, что в вопросе итогов президентских выборов в США не должно быть допущено правовой неопределенности."Надеюсь, что будет быстро достигнута определенность в вопросе результатов выборов, ибо любая неопределенность, связанная еще и с правовыми дискуссиями, имела бы отрицательное влияние на стабильность во всем мире. Действительно важен каждый голос. Важно, чтобы все голоса были подсчитаны", - подчеркнул баварский премьер.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
https://ria.ru/20201102/ssha-1582558899.html
https://ria.ru/20201006/bazy-1578293122.html
германия
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европа
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маркус зедер, евросоюз, германия, чехия, европа, сша, в мире

Премьер Баварии призвал Европу "эмансипироваться" от США

20:51 04.11.2020
 
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Virginia Mayo
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ПРАГА, 4 ноя – РИА Новости. Независимо от того, кто в США на ближайшие 4 года займет Белый дом, Европа должна больше заботиться о собственной "эмансипации" и стремиться к самостоятельности в экономике, безопасности и иных сферах, заявил в среду премьер Баварии Маркус Зёдер, находящийся с визитом в Праге.
"Абсолютно все равно, как США (в президентских выборах) решат. Для нас, для Европы, важно, что мы должны будем в будущем усиливать наш процесс "эмансипации" и стремиться к большей самостоятельности в сфере экономики, безопасности и иных областях", - сказал Зёдер на пресс-конференции после переговоров с чешским премьером Андреем Бабишем.
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В свою очередь, Бабиш в связи с президентскими выборами в США заявил о том, что независимо от того, кто в них победит, сотрудничество между Прагой и Вашингтоном будет развиваться еще лучше, чем прежде.
При этом оба политика подчеркнули, что в вопросе итогов президентских выборов в США не должно быть допущено правовой неопределенности.
"Надеюсь, что будет быстро достигнута определенность в вопросе результатов выборов, ибо любая неопределенность, связанная еще и с правовыми дискуссиями, имела бы отрицательное влияние на стабильность во всем мире. Действительно важен каждый голос. Важно, чтобы все голоса были подсчитаны", - подчеркнул баварский премьер.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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