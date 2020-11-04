https://ria.ru/20201104/ekstremizm-1583057029.html

Глава Евросовета обсудил с арабскими лидерами борьбу с экстремизмом

Глава Евросовета обсудил с арабскими лидерами борьбу с экстремизмом

Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил в среду с королями Иордании, Бахрейна и наследным принцем Абу-Даби усиление диалога по борьбе с экстремизмом в связи с... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T18:46

2020-11-04T18:46

2020-11-04T18:46

евросовет

шарль мишель

себастьян курц

ницца

иордания

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил в среду с королями Иордании, Бахрейна и наследным принцем Абу-Даби усиление диалога по борьбе с экстремизмом в связи с атаками в Европе, сообщил Мишель в Twitter.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, нападавший убит, и к настоящему моменту нет указаний на наличие у него соучастников.Нападения во Франции произошли 16 и 29 октября. Жертвами экстремистов-одиночек стал учитель истории из парижского пригорода и прихожане и работники церкви в Ницце.

https://ria.ru/20201103/rasizm-1582723317.html

ницца

иордания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, шарль мишель, себастьян курц, ницца, иордания, в мире