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https://ria.ru/20201104/ekstremizm-1583052002.html
В Германии заявили о высокой угрозе исламистского экстремизма
В Германии заявили о высокой угрозе исламистского экстремизма
Угроза исламистского терроризма остается высокой в Германии, силовые ведомства страны следят за ситуацией, заявил представитель МВД ФРГ Стив Альтер. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T18:08
2020-11-04T18:08
мвд фрг
хорст зеехофер
германия
в мире
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БЕРЛИН, 4 ноя - РИА Новости. Угроза исламистского терроризма остается высокой в Германии, силовые ведомства страны следят за ситуацией, заявил представитель МВД ФРГ Стив Альтер.С таким заявлением он выступил на брифинге в среду, отвечая на вопросы о теракте в Вене 2 ноября."Министр (внутренних дел Хорст Зеехофер) уже после происшествия в Дрездене (в конце сентября), когда стало известно, что есть предположительно исламистский мотив, заявил, что необходимо работать над вопросом, как обходиться с лицами, представляющими угрозу. Среди них есть различные категории. Есть те, которые находятся в Германии, но должны быть высланы, но по разным причинам этого нельзя делать. Часто в публичном пространстве ведутся вопросы о высылке в Сирию. Министр заявлял, что по этой теме будут вестись переговоры, но также речь идет о вопросе, как силовые ведомства должны работать с теми, кто представляют угрозу, но не могут быть высланы", - заявил Альтер.Он отметил, что эти все вопросы "динамичны", министр ведет по ним переговоры. Вопрос безопасности в Европе будет одним из ключевых на саммите глав МВД стран ЕС 30 ноября, добавил он. "Посмотрим, какие будут сделаны выводы", - заявил представитель ведомства.Он сообщил, что также накануне прошли переговоры министров внутренних дел федерации и федеральных земель." Они, само собой разумеется, обсудили актуальную ситуацию, уровень угрозы, меры. По этому вопросу могу сказать, что уровень угрозы в сфере исламистского терроризма остается высоким. Он никогда не был низким, даже когда в прошедшие месяцы и годы активно обсуждали угрозу правого экстремизма", - продолжил Зайберт.Теракты в Ницце и Вене, по его словам, лишь подтвердили оценку силовых ведомств, что "за этими сферами (исламистского терроризма – ред.) нужно очень внимательно следить, как и за другими". "Поэтому министр в дискуссиях о мерах против угроз правого экстремизма всегда подчеркивает, что усиление мер безопасности в одной сфере не должно вести к тому, чтобы к угрозам по другим мотивам, например исламизму, относились пренебрежительно. Поэтому силовые ведомства находятся в боевой готовности", - отметил Альтер.Он также прокомментировал сообщения СМИ, что осуществивший нападение в Вене террорист ранее успешно прошел государственную программу "дерадикализации" после того, как был осужден за попытку примкнуть к ИГ*."Очевидно, что необходимо следить за расследованием инцидентов в Дрездене, во Франции и Австрии. Необходимо посмотреть, какие будут выявлены данные по различным аспектам. Если подтвердится то, что вчера сообщалось в СМИ, что, вероятно, программа дерадикализации сыграла какую-то роль и она должна быть перепроверена, то тогда это и произойдет. Но пока рано говорить что-то конкретное об этом. &lt;…&gt; Спустя несколько дней после такой атаки очень рано говорить о конкретных последствиях", - подчеркнул он.Также Альтер сообщил, что у властей ФРГ пока нет сведений, что террористу в Вене могли помогать каким-то образом или поддерживать с ним связь сообщники или симпатизанты в Германии, но не исключил, что такие люди могут быть выявлены."Ситуация такова, что сейчас у нас нет никакой информации, что преступление в Вене было осуществлено при поддержке (сообщников) из Германии. Мы знаем, что исламистское подполье в Европе очень тесно взаимосвязано между собой. Это мы узнали не в первые из (инцидентов) в Вене, Ницце или Дрездене. Это общее знание, которое у нас есть. Поэтому, исходя из этого общего знания, мы можем исходить из того, что связи с Германией тоже были. В любом случае, на данный момент нет никаких релевантных связей Германией в том, что касается этого преступления", - заявил Альтер.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
https://ria.ru/20201103/terakt-1582922274.html
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мвд фрг, хорст зеехофер, германия, в мире

В Германии заявили о высокой угрозе исламистского экстремизма

18:08 04.11.2020
 
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
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БЕРЛИН, 4 ноя - РИА Новости. Угроза исламистского терроризма остается высокой в Германии, силовые ведомства страны следят за ситуацией, заявил представитель МВД ФРГ Стив Альтер.
С таким заявлением он выступил на брифинге в среду, отвечая на вопросы о теракте в Вене 2 ноября.
"Министр (внутренних дел Хорст Зеехофер) уже после происшествия в Дрездене (в конце сентября), когда стало известно, что есть предположительно исламистский мотив, заявил, что необходимо работать над вопросом, как обходиться с лицами, представляющими угрозу. Среди них есть различные категории. Есть те, которые находятся в Германии, но должны быть высланы, но по разным причинам этого нельзя делать. Часто в публичном пространстве ведутся вопросы о высылке в Сирию. Министр заявлял, что по этой теме будут вестись переговоры, но также речь идет о вопросе, как силовые ведомства должны работать с теми, кто представляют угрозу, но не могут быть высланы", - заявил Альтер.
Он отметил, что эти все вопросы "динамичны", министр ведет по ним переговоры. Вопрос безопасности в Европе будет одним из ключевых на саммите глав МВД стран ЕС 30 ноября, добавил он. "Посмотрим, какие будут сделаны выводы", - заявил представитель ведомства.
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Он сообщил, что также накануне прошли переговоры министров внутренних дел федерации и федеральных земель." Они, само собой разумеется, обсудили актуальную ситуацию, уровень угрозы, меры. По этому вопросу могу сказать, что уровень угрозы в сфере исламистского терроризма остается высоким. Он никогда не был низким, даже когда в прошедшие месяцы и годы активно обсуждали угрозу правого экстремизма", - продолжил Зайберт.
Теракты в Ницце и Вене, по его словам, лишь подтвердили оценку силовых ведомств, что "за этими сферами (исламистского терроризма – ред.) нужно очень внимательно следить, как и за другими". "Поэтому министр в дискуссиях о мерах против угроз правого экстремизма всегда подчеркивает, что усиление мер безопасности в одной сфере не должно вести к тому, чтобы к угрозам по другим мотивам, например исламизму, относились пренебрежительно. Поэтому силовые ведомства находятся в боевой готовности", - отметил Альтер.
Он также прокомментировал сообщения СМИ, что осуществивший нападение в Вене террорист ранее успешно прошел государственную программу "дерадикализации" после того, как был осужден за попытку примкнуть к ИГ*.
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"Очевидно, что необходимо следить за расследованием инцидентов в Дрездене, во Франции и Австрии. Необходимо посмотреть, какие будут выявлены данные по различным аспектам. Если подтвердится то, что вчера сообщалось в СМИ, что, вероятно, программа дерадикализации сыграла какую-то роль и она должна быть перепроверена, то тогда это и произойдет. Но пока рано говорить что-то конкретное об этом. <…> Спустя несколько дней после такой атаки очень рано говорить о конкретных последствиях", - подчеркнул он.
Также Альтер сообщил, что у властей ФРГ пока нет сведений, что террористу в Вене могли помогать каким-то образом или поддерживать с ним связь сообщники или симпатизанты в Германии, но не исключил, что такие люди могут быть выявлены.
"Ситуация такова, что сейчас у нас нет никакой информации, что преступление в Вене было осуществлено при поддержке (сообщников) из Германии. Мы знаем, что исламистское подполье в Европе очень тесно взаимосвязано между собой. Это мы узнали не в первые из (инцидентов) в Вене, Ницце или Дрездене. Это общее знание, которое у нас есть. Поэтому, исходя из этого общего знания, мы можем исходить из того, что связи с Германией тоже были. В любом случае, на данный момент нет никаких релевантных связей Германией в том, что касается этого преступления", - заявил Альтер.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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