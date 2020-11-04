https://ria.ru/20201104/efremov-1583064922.html

В ОНК рассказали, чем в свободное время занимается Ефремов

В ОНК рассказали, чем в свободное время занимается Ефремов

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов хочет заниматься театральной самодеятельностью с заключенными в свободное от работы в хозотряде СИЗО-5 время, РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T19:47

2020-11-04T19:47

2020-11-04T19:47

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

онк

михаил ефремов

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов хочет заниматься театральной самодеятельностью с заключенными в свободное от работы в хозотряде СИЗО-5 время, сообщил РИА Новости ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.По его словам, осужденный актер во время встречи с членами ОНК рассказал, что хотел бы приглашать в СИЗО известных артистов, чтобы те устраивали вечера и творческие встречи.По его словам, в настоящее время в хозяйственных отрядах следственных изоляторов Москвы наблюдается недокомплект рабочих, что тоже может "сыграть в пользу" того, чтобы оставить актера в СИЗО.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.

https://ria.ru/20201103/efremov-1582757156.html

https://ria.ru/20201101/efremov-1582502721.html

россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, онк, михаил ефремов, москва, происшествия