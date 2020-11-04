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В ОНК рассказали, чем в свободное время занимается Ефремов
В ОНК рассказали, чем в свободное время занимается Ефремов
Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов хочет заниматься театральной самодеятельностью с заключенными в свободное от работы в хозотряде СИЗО-5 время, РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T19:47
2020-11-04T19:47
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
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россия
онк
михаил ефремов
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происшествия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов хочет заниматься театральной самодеятельностью с заключенными в свободное от работы в хозотряде СИЗО-5 время, сообщил РИА Новости ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.По его словам, осужденный актер во время встречи с членами ОНК рассказал, что хотел бы приглашать в СИЗО известных артистов, чтобы те устраивали вечера и творческие встречи.По его словам, в настоящее время в хозяйственных отрядах следственных изоляторов Москвы наблюдается недокомплект рабочих, что тоже может "сыграть в пользу" того, чтобы оставить актера в СИЗО.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
https://ria.ru/20201103/efremov-1582757156.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, онк, михаил ефремов, москва, происшествия

В ОНК рассказали, чем в свободное время занимается Ефремов

19:47 04.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов хочет заниматься театральной самодеятельностью с заключенными в свободное от работы в хозотряде СИЗО-5 время, сообщил РИА Новости ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

"Самодеятельность в СИЗО и так есть. Ефремов хочет заниматься театральными постановками в свободное от работы в хозотряде время. Уже сейчас он с другими (сокамерниками) читает пьесу", - сказал Мельников.

Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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По его словам, осужденный актер во время встречи с членами ОНК рассказал, что хотел бы приглашать в СИЗО известных артистов, чтобы те устраивали вечера и творческие встречи.

"Пока это только планы, решения, останется ли он в СИЗО, пока нет. При этом у него есть все шансы остаться (в СИЗО-5): к нему нет нареканий, у него общий режим, возраст", - уточнил Мельников.

По его словам, в настоящее время в хозяйственных отрядах следственных изоляторов Москвы наблюдается недокомплект рабочих, что тоже может "сыграть в пользу" того, чтобы оставить актера в СИЗО.
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Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
 
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияОНКМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
 
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