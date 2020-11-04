https://ria.ru/20201104/dtp-1583085384.html

Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух

Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух

Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух человек, сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T23:33

2020-11-04T23:33

2020-11-04T23:38

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новгородская область

происшествия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух человек, сообщает МЧС России.Как сообщалось ранее, рейсовый автобус совершил наезд на здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

россия

новгородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасатели работают на месте аварии с рейсовым автобусом в Новгороде Спасатели работают на месте ДТП с автобусом в Новгороде, где пострадали не менее восьми человек, два человека погибли. 2020-11-04T23:33 true PT0M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новгородская область, происшествия