https://ria.ru/20201104/dtp-1583085384.html
Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух человек, сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T23:33
2020-11-04T23:33
2020-11-04T23:38
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новгородская область
происшествия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух человек, сообщает МЧС России.Как сообщалось ранее, рейсовый автобус совершил наезд на здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
россия
новгородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спасатели работают на месте аварии с рейсовым автобусом в Новгороде
Спасатели работают на месте ДТП с автобусом в Новгороде, где пострадали не менее восьми человек, два человека погибли.
2020-11-04T23:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новгородская область, происшествия