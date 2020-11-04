https://ria.ru/20201104/dtp-1583069265.html

На МКАД произошло ДТП с грузовиком и легковушкой

На МКАД произошло ДТП с грузовиком и легковушкой

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на 48-м километре МКАД, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T20:31

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россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на 48-м километре МКАД, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.Отмечается, что, по предварительной информации, пострадали 3 человека. Кроме того, движение по внутренней стороне МКАД затруднено на 1,5 километра.

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия