https://ria.ru/20201104/dtp-1582983735.html

В Туве один человек погиб, десять пострадали в ДТП с участием двух авто

В Туве один человек погиб, десять пострадали в ДТП с участием двух авто

Один человек погиб, еще восемь, в том числе четыре ребенка, ранены в результате ДТП с участием двух автомобилей в Туве, сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T09:58

2020-11-04T09:58

2020-11-04T11:31

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика тыва

происшествия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь, в том числе четыре ребенка, ранены в результате ДТП с участием двух автомобилей в Туве, сообщает МЧС России.Уточняется, что всего в двух машинах находились девять человек, из них четверо детей. На данный момент пострадавшие доставляются в больницу."Силами МЧС России была проведена деблокировка пострадавших. К ликвидации последствий всего привлекалось 10 человек и пять единиц техники", - добавляется в сообщении.Позднее МВД республики на своей странице в "ВКонтакте" сообщило о десяти пострадавших в результате ДТП с участием двух автомобилей в Туве.В настоящее время для установления всех обстоятельств на месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД Тувы.

https://ria.ru/20201102/dtp-1582691813.html

республика тыва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика тыва, происшествия