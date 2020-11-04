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В Туве один человек погиб, десять пострадали в ДТП с участием двух авто
В Туве один человек погиб, десять пострадали в ДТП с участием двух авто
Один человек погиб, еще восемь, в том числе четыре ребенка, ранены в результате ДТП с участием двух автомобилей в Туве, сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T09:58
2020-11-04T11:31
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика тыва
происшествия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь, в том числе четыре ребенка, ранены в результате ДТП с участием двух автомобилей в Туве, сообщает МЧС России.Уточняется, что всего в двух машинах находились девять человек, из них четверо детей. На данный момент пострадавшие доставляются в больницу."Силами МЧС России была проведена деблокировка пострадавших. К ликвидации последствий всего привлекалось 10 человек и пять единиц техники", - добавляется в сообщении.Позднее МВД республики на своей странице в "ВКонтакте" сообщило о десяти пострадавших в результате ДТП с участием двух автомобилей в Туве.В настоящее время для установления всех обстоятельств на месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД Тувы.
https://ria.ru/20201102/dtp-1582691813.html
республика тыва
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика тыва, происшествия

В Туве один человек погиб, десять пострадали в ДТП с участием двух авто

09:58 04.11.2020 (обновлено: 11:31 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь, в том числе четыре ребенка, ранены в результате ДТП с участием двух автомобилей в Туве, сообщает МЧС России.
"В 7.20 поступило сообщение о ДТП по адресу: Республика Тыва, Улуг-Хемский район, напротив села Хайыракан. Лобовое столкновение двух автомобилей "Лада Гранта" и "Ниссан Либерти". В результате погиб один человек, травмировано восемь человек, из них четверо детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего в двух машинах находились девять человек, из них четверо детей. На данный момент пострадавшие доставляются в больницу.
"Силами МЧС России была проведена деблокировка пострадавших. К ликвидации последствий всего привлекалось 10 человек и пять единиц техники", - добавляется в сообщении.
Позднее МВД республики на своей странице в "ВКонтакте" сообщило о десяти пострадавших в результате ДТП с участием двух автомобилей в Туве.
"По предварительным данным, водитель автомашины "Ниссан Либерти", двигаясь в западном направлении, не справившись с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомашиной марки "ВАЗ 219010". В результате... на месте погибла пассажирка автомашины "ВАЗ 219010". 10 участников дорожного движения, в числе которых 5 несовершеннолетних в возрасте от 6 до 15 лет, доставлены в ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ", - уточняется в сообщении МВД республики.
В настоящее время для установления всех обстоятельств на месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД Тувы.
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