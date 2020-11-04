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В Башкирии подросток умер после драки со сверстником
В Башкирии подросток умер после драки со сверстником
Следственные органы выясняют обстоят и причины гибели 16-летнего подростка после драки со сверстником в башкирском городе Салавате, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T20:04
2020-11-04T20:04
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
салават
происшествия
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УФА, 4 ноя - РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоят и причины гибели 16-летнего подростка после драки со сверстником в башкирском городе Салавате, сообщает СУСК РФ по региону."По версии следствия, вечером 3 ноября на территории парка Победы в Салавате между двумя подростками 15 и 16 лет произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес своему сверстнику несколько ударов руками и ногами по голове и другим частям тела, от которых потерпевший упал и потерял сознание. Впоследствии подросток был доставлен в городскую больницу, где была констатирована его смерть", - говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка по статье УК РФ" Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"."В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти подростка, допрашиваются очевидцы и члены семей обоих участников конфликта, исследуются их жилищно-бытовые и социальные условия проживания, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. С подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщает СУСК РФ по региону.Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20201102/dtp-1582691813.html
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республика башкортостан
салават
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республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), салават, происшествия

В Башкирии подросток умер после драки со сверстником

20:04 04.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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УФА, 4 ноя - РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоят и причины гибели 16-летнего подростка после драки со сверстником в башкирском городе Салавате, сообщает СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, вечером 3 ноября на территории парка Победы в Салавате между двумя подростками 15 и 16 лет произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес своему сверстнику несколько ударов руками и ногами по голове и другим частям тела, от которых потерпевший упал и потерял сознание. Впоследствии подросток был доставлен в городскую больницу, где была констатирована его смерть", - говорится в сообщении.
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка по статье УК РФ" Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти подростка, допрашиваются очевидцы и члены семей обоих участников конфликта, исследуются их жилищно-бытовые и социальные условия проживания, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. С подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщает СУСК РФ по региону.
Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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