https://ria.ru/20201104/draka-1583066564.html

В Башкирии подросток умер после драки со сверстником

В Башкирии подросток умер после драки со сверстником

Следственные органы выясняют обстоят и причины гибели 16-летнего подростка после драки со сверстником в башкирском городе Салавате, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T20:04

2020-11-04T20:04

2020-11-04T20:04

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

салават

происшествия

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УФА, 4 ноя - РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоят и причины гибели 16-летнего подростка после драки со сверстником в башкирском городе Салавате, сообщает СУСК РФ по региону."По версии следствия, вечером 3 ноября на территории парка Победы в Салавате между двумя подростками 15 и 16 лет произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес своему сверстнику несколько ударов руками и ногами по голове и другим частям тела, от которых потерпевший упал и потерял сознание. Впоследствии подросток был доставлен в городскую больницу, где была констатирована его смерть", - говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка по статье УК РФ" Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"."В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти подростка, допрашиваются очевидцы и члены семей обоих участников конфликта, исследуются их жилищно-бытовые и социальные условия проживания, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. С подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщает СУСК РФ по региону.Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20201102/dtp-1582691813.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201011/piter-kriminal-1579277955.html

республика башкортостан

салават

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), салават, происшествия