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Штаб Трампа усомнился в достоверности результатов в Висконсине
Штаб Трампа усомнился в достоверности результатов в Висконсине
Штаб Трампа заявил, что выявленные нарушения в Висконсине вызывают сомнения в достоверности результатов. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T20:50
2020-11-04T20:50
2020-11-04T22:13
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
висконсин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Штаб Трампа заявил, что выявленные нарушения в Висконсине вызывают сомнения в достоверности результатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире