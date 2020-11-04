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Без пересадки: почему россияне выступают против посмертного донорства
Без пересадки: почему россияне выступают против посмертного донорства
За год в России более 700 человек становятся посмертными донорами органов. Презумпция согласия на изъятие сердца или почек после смерти закреплена в законе —... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T08:00
2020-11-04T08:00
донорство
госдума рф
москва
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Лидия Белькова, Анна Лушникова. За год в России более 700 человек становятся посмертными донорами органов. Презумпция согласия на изъятие сердца или почек после смерти закреплена в законе — как для россиян, так и для иностранцев. Но родственники погибших часто возмущаются этим и подают иски в суд. РИА Новости разбиралось в проблеме."Медики действовали тайно"Двадцатипятилетний Олег Мардарь на кухне московской пятиэтажки вспоминает, как три года назад в ДТП погиб его родной брат Павел. Трагедию для него усугубило то, что врачи тайно изъяли сердце, почки, печень и фрагмент селезенки погибшего. Братья Мардарь родом из Молдавии. В Москву перебрались в 2014-м — учиться и работать. От гражданства Молдавии не отказывались. В октябре 2017-го 23-летнего Павла сбила машина — он вышел на проезжую часть после мелкой аварии и оказался под колесами проезжавшего мимо автомобиля."Мы постоянно приезжали в больницу, но нас к нему не пускали. Пустили как раз в день, когда он умер", — рассказывает Мардарь.Ночью позвонили и сообщили о смерти Павла. Олег сразу поехал в медучреждение, но брата не увидел. "Думаю, как раз тогда у него изымали органы. Врачи мне ничего не сказали — я узнал это только спустя месяц после похорон из заключения морга. Меня это шокировало", — признается он. У врачей были номера телефонов и Олега, и его супруги, но никто не обратился к ним с вопросом о согласии на изъятие органов. "Они действовали тайно, за спиной у семьи, — возмущается Олег. — Такие решения не должны приниматься медучреждениями самостоятельно. Это аморально. Я был бы не против того, чтобы эти органы помогли другим людям. Но почему врачи ни о чем не спросили? Тем более что Павел — гражданин другой страны". Семья погибшего подала иск против больницы имени Демихова и Центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. "Все суды в России мы проиграли, это было ожидаемо. Сейчас пытаемся отстоять свою позицию в Европейском суде. Мне не важны деньги — важна справедливость", — объясняет Олег.В иске говорится о неуважении к частной и семейной жизни, православной религиозной принадлежности семьи Мардарь."Действия медицинских сотрудников нарушили несколько положений Европейской конвенции по правам человека. Изъятие органов без согласия нарушает религиозные права, закрепленные в статье 19 Конституции", — утверждается в документе.Это далеко не единственный случай, объясняет в беседе с РИА Новости директор Центра стратегических судебных дел Антон Бурков. По его словам, при посмертном донорстве так происходит почти всегда."С точки зрения международного права это может быть приравнено к жестокому и бесчеловечному обращению", — говорит он.Но в России с 1992 года действует федеральный закон "О трансплантации органов и (или) тканей человека", подразумевающий презумпцию согласия на донорство и не обязывающий врачей спрашивать у родственников разрешения на изъятие органов."Об этом семья обычно узнает, если человек, например, погибает в ДТП, — отмечает Бурков. — Родственники знакомятся с материалами уголовного дела в отношении виновника аварии, а там обязательно есть заключение судмедэксперта, фиксирующее изъятие органов”. "Считаю, это негуманно"В январе 2014-го в Москве 19-летнюю студентку Алину Саблину на пешеходном переходе сбила машина. Девушку в состоянии комы доставили в московскую Городскую клиническую больницу № 1. Родители срочно вылетели в столицу из Екатеринбурга."Мы все дни проводили перед дверью палаты и уходили только на ночь, — вспоминает ее мать Елена Саблина. — Приходили друзья Алины, чтобы сдать кровь для нее. Я добилась, чтобы меня пускали в реанимацию. Дочь была на аппарате искусственного дыхания, но я понимала, что она меня слышит. Когда я с ней разговаривала, у нее текли слезы, она все понимала". В день, когда девушка умерла, родственников в палату не пустили. О том, что изъяли органы, мать узнала через полгода после похорон, когда ее вызвал следователь по уголовному делу о ДТП и показал заключение судмедэксперта. "То есть мы стояли у дверей палаты, а в это время у моего ребенка изымали органы. Я читала заключение и не могла в это поверить", — признается Саблина.Раньше она никогда не слышала о презумпции согласия на посмертное донорство."Я бы категорически запретила так поступать с телом Алины. Считаю, это негуманно, — говорит мать погибшей. — Кроме того, когда я стала поднимать другие документы, выяснила, что четыре органа дочери куда-то пропали. Только сердце и почки значились в акте изъятия у донора". В больнице имени Демихова и в московской Городской клинической больнице № 1 на вопросы РИА Новости не ответили.Пять желающих на миллион Посмертное донорство применяется во многих странах — в Италии, Франции, Бельгии, Польше. В Испании в 2017-м на миллион человек приходилось 47 доноров — это максимальный показатель. Там тоже презумпция согласия, но врачи, как правило, запрашивают одобрение родственников. В России на миллион — всего пять посмертных доноров. При этом, по данным регистра Российского трансплантологического общества, количество пересадок ежегодно растет. Например, если в 2006-м зафиксировали 225 случаев, то в 2019-м — 732. Живых (родственных) доноров в прошлом году было 330. Самые востребованные органы — почка, печень и сердце. Очередь на трансплантацию огромная. Например, в листе ожидания почки — почти семь тысяч пациентов. А пересадили за год 1473-м. Почти всем (1290) — от посмертных доноров. По данным международного исследования STADA Group Health Report, 61 процент россиян считает неправильным принцип презумпции согласия на посмертное донорство. Опрос Левада-центра показал, что только восемь процентов согласились бы отдать органы незнакомому человеку. А вот спасти жизнь своему ребенку готовы 77%, супруга или супруги — 60%, кровного родственника — 52%.Учитывая такое общественное мнение, в 2015 году Минздрав приступил к разработке закона, способного избавить родственников доноров и врачей от скандалов. В декабре 2019-го ведомство наконец представило документ для общественного обсуждения. Но там предусмотрели лишь создание электронного регистра посмертных доноров. Сообщать родственникам умершего о намерении изъять органы медики по-прежнему не обязаны."В итоге ничего не изменится: врачи будут утверждать, что на момент изъятия несогласие "установлено не было" — им в письменной форме об этом не сообщили, — уверен Бурков. — Что касается регистра, то это имело бы смысл, если бы к нему был свободный доступ, не защищенный медицинской тайной".В Минздраве на вопросы РИА Новости о законопроекте не ответили. Высокие и гуманистические целиВрач-трансплантолог Алексей Чжао убежден, что основная проблема — не в законодательстве. "Закон у нас такой же, как и в половине стран мира, — отмечает он. — Но, в отличие от Запада, где трансплантология развита, у нас большинство людей в этом не разбирается. Нужно объяснять, что такое донорство, какие у этого высокие и гуманистические цели".По словам Чжао, есть несколько распространенных заблуждений о пересадке органов, из-за чего и сложилось такое негативное общественное мнение. "Многие считают, что органы забирают у еще живых, не занимаются лечением должным образом. Еще один миф — что органы продают на черном рынке", — объясняет он. В Госдуме также говорят о необходимости просвещения граждан. "Нужно добиться того, чтобы у людей было желание стать донором, — считает председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. — Но это не делается за один день или за год, это длительный процесс, как с орфанными заболеваниями или паллиативной помощью".Как именно запустить этот процесс, парламентарий не уточнил.
https://ria.ru/20200917/donor-1577378156.html
https://ria.ru/20200724/1574846217.html
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донорство, госдума рф, москва

Без пересадки: почему россияне выступают против посмертного донорства

08:00 04.11.2020
 
© AFP 2020 / Brendan SmialowskiПодготовка донора почки к операции
Подготовка донора почки к операции - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AFP 2020 / Brendan Smialowski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Лидия Белькова, Анна Лушникова. За год в России более 700 человек становятся посмертными донорами органов. Презумпция согласия на изъятие сердца или почек после смерти закреплена в законе — как для россиян, так и для иностранцев. Но родственники погибших часто возмущаются этим и подают иски в суд. РИА Новости разбиралось в проблеме.

"Медики действовали тайно"

Двадцатипятилетний Олег Мардарь на кухне московской пятиэтажки вспоминает, как три года назад в ДТП погиб его родной брат Павел. Трагедию для него усугубило то, что врачи тайно изъяли сердце, почки, печень и фрагмент селезенки погибшего.
Братья Мардарь родом из Молдавии. В Москву перебрались в 2014-м — учиться и работать. От гражданства Молдавии не отказывались.
В октябре 2017-го 23-летнего Павла сбила машина — он вышел на проезжую часть после мелкой аварии и оказался под колесами проезжавшего мимо автомобиля.
"Мы постоянно приезжали в больницу, но нас к нему не пускали. Пустили как раз в день, когда он умер", — рассказывает Мардарь.
© РИА Новости / Кирилл ШипицинКислородная маска в операционной больницы
Кислородная маска в операционной больницы - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Кислородная маска в операционной больницы
Ночью позвонили и сообщили о смерти Павла. Олег сразу поехал в медучреждение, но брата не увидел.
"Думаю, как раз тогда у него изымали органы. Врачи мне ничего не сказали — я узнал это только спустя месяц после похорон из заключения морга. Меня это шокировало", — признается он.
У врачей были номера телефонов и Олега, и его супруги, но никто не обратился к ним с вопросом о согласии на изъятие органов.
"Они действовали тайно, за спиной у семьи, — возмущается Олег. — Такие решения не должны приниматься медучреждениями самостоятельно. Это аморально. Я был бы не против того, чтобы эти органы помогли другим людям. Но почему врачи ни о чем не спросили? Тем более что Павел — гражданин другой страны".
Семья погибшего подала иск против больницы имени Демихова и Центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.
"Все суды в России мы проиграли, это было ожидаемо. Сейчас пытаемся отстоять свою позицию в Европейском суде. Мне не важны деньги — важна справедливость", — объясняет Олег.
В иске говорится о неуважении к частной и семейной жизни, православной религиозной принадлежности семьи Мардарь.
"Действия медицинских сотрудников нарушили несколько положений Европейской конвенции по правам человека. Изъятие органов без согласия нарушает религиозные права, закрепленные в статье 19 Конституции", — утверждается в документе.
© РИА Новости / Кирилл ШипицинОперационная
Операционная - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Операционная
Это далеко не единственный случай, объясняет в беседе с РИА Новости директор Центра стратегических судебных дел Антон Бурков. По его словам, при посмертном донорстве так происходит почти всегда.
"С точки зрения международного права это может быть приравнено к жестокому и бесчеловечному обращению", — говорит он.
Но в России с 1992 года действует федеральный закон "О трансплантации органов и (или) тканей человека", подразумевающий презумпцию согласия на донорство и не обязывающий врачей спрашивать у родственников разрешения на изъятие органов.
"Об этом семья обычно узнает, если человек, например, погибает в ДТП, — отмечает Бурков. — Родственники знакомятся с материалами уголовного дела в отношении виновника аварии, а там обязательно есть заключение судмедэксперта, фиксирующее изъятие органов”.

"Считаю, это негуманно"

В январе 2014-го в Москве 19-летнюю студентку Алину Саблину на пешеходном переходе сбила машина. Девушку в состоянии комы доставили в московскую Городскую клиническую больницу № 1. Родители срочно вылетели в столицу из Екатеринбурга.
"Мы все дни проводили перед дверью палаты и уходили только на ночь, — вспоминает ее мать Елена Саблина. — Приходили друзья Алины, чтобы сдать кровь для нее. Я добилась, чтобы меня пускали в реанимацию. Дочь была на аппарате искусственного дыхания, но я понимала, что она меня слышит. Когда я с ней разговаривала, у нее текли слезы, она все понимала".
В день, когда девушка умерла, родственников в палату не пустили. О том, что изъяли органы, мать узнала через полгода после похорон, когда ее вызвал следователь по уголовному делу о ДТП и показал заключение судмедэксперта.
© AP Photo / Ariana CubillosПечень, подготовленная к пересадке
Печень, подготовленная к пересадке - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© AP Photo / Ariana Cubillos
Печень, подготовленная к пересадке
"То есть мы стояли у дверей палаты, а в это время у моего ребенка изымали органы. Я читала заключение и не могла в это поверить", — признается Саблина.
Раньше она никогда не слышала о презумпции согласия на посмертное донорство.
"Я бы категорически запретила так поступать с телом Алины. Считаю, это негуманно, — говорит мать погибшей. — Кроме того, когда я стала поднимать другие документы, выяснила, что четыре органа дочери куда-то пропали. Только сердце и почки значились в акте изъятия у донора".
В больнице имени Демихова и в московской Городской клинической больнице № 1 на вопросы РИА Новости не ответили.

Пять желающих на миллион

Посмертное донорство применяется во многих странах — в Италии, Франции, Бельгии, Польше. В Испании в 2017-м на миллион человек приходилось 47 доноров — это максимальный показатель. Там тоже презумпция согласия, но врачи, как правило, запрашивают одобрение родственников.
В России на миллион — всего пять посмертных доноров. При этом, по данным регистра Российского трансплантологического общества, количество пересадок ежегодно растет. Например, если в 2006-м зафиксировали 225 случаев, то в 2019-м — 732. Живых (родственных) доноров в прошлом году было 330.
Самые востребованные органы — почка, печень и сердце. Очередь на трансплантацию огромная. Например, в листе ожидания почки — почти семь тысяч пациентов. А пересадили за год 1473-м. Почти всем (1290) — от посмертных доноров.
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По данным международного исследования STADA Group Health Report, 61 процент россиян считает неправильным принцип презумпции согласия на посмертное донорство. Опрос Левада-центра показал, что только восемь процентов согласились бы отдать органы незнакомому человеку. А вот спасти жизнь своему ребенку готовы 77%, супруга или супруги — 60%, кровного родственника — 52%.
Учитывая такое общественное мнение, в 2015 году Минздрав приступил к разработке закона, способного избавить родственников доноров и врачей от скандалов. В декабре 2019-го ведомство наконец представило документ для общественного обсуждения. Но там предусмотрели лишь создание электронного регистра посмертных доноров. Сообщать родственникам умершего о намерении изъять органы медики по-прежнему не обязаны.
"В итоге ничего не изменится: врачи будут утверждать, что на момент изъятия несогласие "установлено не было" — им в письменной форме об этом не сообщили, — уверен Бурков. — Что касается регистра, то это имело бы смысл, если бы к нему был свободный доступ, не защищенный медицинской тайной".
В Минздраве на вопросы РИА Новости о законопроекте не ответили.

Высокие и гуманистические цели

Врач-трансплантолог Алексей Чжао убежден, что основная проблема — не в законодательстве.
"Закон у нас такой же, как и в половине стран мира, — отмечает он. — Но, в отличие от Запада, где трансплантология развита, у нас большинство людей в этом не разбирается. Нужно объяснять, что такое донорство, какие у этого высокие и гуманистические цели".
По словам Чжао, есть несколько распространенных заблуждений о пересадке органов, из-за чего и сложилось такое негативное общественное мнение.
"Многие считают, что органы забирают у еще живых, не занимаются лечением должным образом. Еще один миф — что органы продают на черном рынке", — объясняет он.
В Госдуме также говорят о необходимости просвещения граждан.
"Нужно добиться того, чтобы у людей было желание стать донором, — считает председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. — Но это не делается за один день или за год, это длительный процесс, как с орфанными заболеваниями или паллиативной помощью".
Как именно запустить этот процесс, парламентарий не уточнил.
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