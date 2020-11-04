https://ria.ru/20201104/diversanty-1583079695.html
Армения рассказала о ходе операции против диверсантов в районе Шуши
Армения рассказала о ходе операции против диверсантов в районе Шуши
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Оганнисян сообщил об успешном ходе операции по ликвидации ДРГ вооруженных сил Азербайджана в направлении... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T22:28
2020-11-04T22:28
2020-11-04T22:28
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 4 ноя - РИА Новости. Представитель министерства обороны Армении Арцрун Оганнисян сообщил об успешном ходе операции по ликвидации ДРГ вооруженных сил Азербайджана в направлении города Шуши.Оганнисян пояснил, что в течение двух дней диверсионно - разведывательные группы активизировались в районе города Шуши. Их задачей было установление контроля над дорогой, связывающей Степанакерт с Арменией. Активность диверсанты проявляли в основном в ночное время."Они старались перекрыть дорогу. Несколько раз попытались, но мы их отбили... Достаточно успешно идет операция. О потерях со стороны противника сказать пока не могу",- сказал представитель министерства обороны Армении.
https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html
нагорный карабах
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире