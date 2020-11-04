В Госдуме рассказали о наихудшем результате выборов для США
© РИА Новости / Митчел Кьюринг / Перейти в фотобанкОдин из избирательных участков в Сан-Франциско в день выборов президента США
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Результат прошедших в США президентских выборов - наихудший для страны, оба кандидата уже заявили о своей победе, но при любом исходе половина общества не будет считать итоги легитимными, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по образованию и науке, эксперт в области международных отношений Вячеслав Никонов.
В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox дают Байдену 238 выборщиков, Трампу - 213 (для победы нужно 270).
"Результат выборов - наихудший для Америки. Оба кандидата заявили о своей победе, а Трамп - еще и о многочисленных подтасовках. Выборы уже точно не дадут легитимный результат", - сказал депутат.
Никонов подчеркнул, что кто бы ни победил в результате судебных споров, половина американцев не будут считать его законным президентом.
"Раскол ценностный, то есть, бескомпромиссный, и у всех куча оружия. Запасаемся попкорном в очень больших количествах", - добавил парламентарий.
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