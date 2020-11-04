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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/deputat-1583001956.html
В Госдуме рассказали о наихудшем результате выборов для США
В Госдуме рассказали о наихудшем результате выборов для США
Результат прошедших в США президентских выборов - наихудший для страны, оба кандидата уже заявили о своей победе, но при любом исходе половина общества не будет РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T12:05
2020-11-04T12:05
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
госдума рф
вячеслав никонов
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Результат прошедших в США президентских выборов - наихудший для страны, оба кандидата уже заявили о своей победе, но при любом исходе половина общества не будет считать итоги легитимными, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по образованию и науке, эксперт в области международных отношений Вячеслав Никонов.В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox дают Байдену 238 выборщиков, Трампу - 213 (для победы нужно 270).Никонов подчеркнул, что кто бы ни победил в результате судебных споров, половина американцев не будут считать его законным президентом.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201104/kubyshkin-1583001155.html
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дональд трамп, госдума рф, вячеслав никонов, джо байден, сша, в мире

В Госдуме рассказали о наихудшем результате выборов для США

12:05 04.11.2020
 
© РИА Новости / Митчел Кьюринг / Перейти в фотобанкОдин из избирательных участков в Сан-Франциско в день выборов президента США
Один из избирательных участков в Сан-Франциско в день выборов президента США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Митчел Кьюринг
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Результат прошедших в США президентских выборов - наихудший для страны, оба кандидата уже заявили о своей победе, но при любом исходе половина общества не будет считать итоги легитимными, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по образованию и науке, эксперт в области международных отношений Вячеслав Никонов.
В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox дают Байдену 238 выборщиков, Трампу - 213 (для победы нужно 270).
"Результат выборов - наихудший для Америки. Оба кандидата заявили о своей победе, а Трамп - еще и о многочисленных подтасовках. Выборы уже точно не дадут легитимный результат", - сказал депутат.
Никонов подчеркнул, что кто бы ни победил в результате судебных споров, половина американцев не будут считать его законным президентом.
Экран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Сан-Диего, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 11:59Сказано в эфире
"Важный момент". Что хотели сказать Трамп и Байден Действующий президент США Дональд Трамп и его соперник на президентских выборах Джо Байден обратились к своим сторонникам. Их выступления проанализировал в эфире радио Sputnik американист Александр Кубышкин.
"Раскол ценностный, то есть, бескомпромиссный, и у всех куча оружия. Запасаемся попкорном в очень больших количествах", - добавил парламентарий.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампГосдума РФВячеслав НиконовДжо БайденСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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Заголовок открываемого материала
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
23:30ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США
23:29ОБСЕ назвала заявления Трампа после выборов преждевременными
23:28ОБСЕ заявила о сложностях с реализацией прав некоторых избирателей в США
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