https://ria.ru/20201104/deputat-1583001956.html

В Госдуме рассказали о наихудшем результате выборов для США

В Госдуме рассказали о наихудшем результате выборов для США

Результат прошедших в США президентских выборов - наихудший для страны, оба кандидата уже заявили о своей победе, но при любом исходе половина общества не будет РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T12:05

2020-11-04T12:05

2020-11-04T12:05

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

госдума рф

вячеслав никонов

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Результат прошедших в США президентских выборов - наихудший для страны, оба кандидата уже заявили о своей победе, но при любом исходе половина общества не будет считать итоги легитимными, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по образованию и науке, эксперт в области международных отношений Вячеслав Никонов.В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox дают Байдену 238 выборщиков, Трампу - 213 (для победы нужно 270).Никонов подчеркнул, что кто бы ни победил в результате судебных споров, половина американцев не будут считать его законным президентом.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/kubyshkin-1583001155.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, госдума рф, вячеслав никонов, джо байден, сша, в мире