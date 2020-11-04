Почтовая служба США не успела доставить "залежавшиеся" бюллетени в срок
02:20 04.11.2020 (обновлено: 02:40 04.11.2020)
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкИзбиратель опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков в Вашингтоне
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Почтовая служба США несмотря на предписание суда не успела проверить все отделения на предмет недоставленных избирательных бюллетеней и отправить их в избирательные комиссии.
Ранее судья в США предписал национальной Почтовой службе (USPS) экстренно проверить все отделения в поисках бюллетеней, остающихся недоставленными. Предписание выдано федеральным судьей в столичном округе Колумбия Эммет Салливан, к которому обратились несколько групп избирателей и общественных организаций, обеспокоенных задержками или потерями бюллетеней на почте.
В ордере говорится, что сотрудники почтового ведомства должны до трех часов дня (23.00 мск) "убедиться в отсутствии залежавшихся бюллетеней" и в случае обнаружения немедленно отправить их в избирательные комиссии.
"В каждом отделении есть только один или два инспектора, и поэтому они не имеют возможности лично проверить все помещение. Это было бы непрактично (учитывая размер этого учреждения) и отвлекло бы их от других неотложных обязанностей, связанных с голосованием по почте, как описано выше… Ответчики не смогли ускорить процесс ежедневной проверки и провести ее с 12:30 до 15:00", - говорится в ответе почтовой службы на предписание суда.
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