https://ria.ru/20201104/byulleteni-1582937485.html

Почтовая служба США не успела доставить "залежавшиеся" бюллетени в срок

Почтовая служба США не успела доставить "залежавшиеся" бюллетени в срок

Почтовая служба США несмотря на предписание суда не успела проверить все отделения на предмет недоставленных избирательных бюллетеней и отправить их в... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T02:20

2020-11-04T02:20

2020-11-04T02:40

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

колумбия

выборы президента сша — 2020

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582921725_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_a6672133f57eb2093dda6ea9ff32b6b6.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Почтовая служба США несмотря на предписание суда не успела проверить все отделения на предмет недоставленных избирательных бюллетеней и отправить их в избирательные комиссии.Ранее судья в США предписал национальной Почтовой службе (USPS) экстренно проверить все отделения в поисках бюллетеней, остающихся недоставленными. Предписание выдано федеральным судьей в столичном округе Колумбия Эммет Салливан, к которому обратились несколько групп избирателей и общественных организаций, обеспокоенных задержками или потерями бюллетеней на почте.В ордере говорится, что сотрудники почтового ведомства должны до трех часов дня (23.00 мск) "убедиться в отсутствии залежавшихся бюллетеней" и в случае обнаружения немедленно отправить их в избирательные комиссии."В каждом отделении есть только один или два инспектора, и поэтому они не имеют возможности лично проверить все помещение. Это было бы непрактично (учитывая размер этого учреждения) и отвлекло бы их от других неотложных обязанностей, связанных с голосованием по почте, как описано выше… Ответчики не смогли ускорить процесс ежедневной проверки и провести ее с 12:30 до 15:00", - говорится в ответе почтовой службы на предписание суда.В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html

вашингтон (город)

колумбия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), колумбия, сша, в мире