https://ria.ru/20201104/braki-1583035498.html

Святой престол разъяснил позицию по однополым бракам, сообщил источник

Святой престол разъяснил позицию по однополым бракам, сообщил источник

Святой престол разъяснил позицию Римско-католической церкви по проблеме однополых браков, которая попала в центр внимания мировых СМИ после некоторых... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T16:00

2020-11-04T16:00

2020-11-04T16:00

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

франциск (хорхе марио бергольо)

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ВАТИКАН, 4 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Святой престол разъяснил позицию Римско-католической церкви по проблеме однополых браков, которая попала в центр внимания мировых СМИ после некоторых высказываний папы Римского Франциска, содержавшихся в документальном фильме "Франческо" о нынешнем понтифике.Как стало известно РИА Новости из информированных источников, близких к Святому престолу, несколько дней назад Государственный секретариат Ватикана разослал всем апостольским нунциям (послам) специальную "пояснительную записку" на данную тему, которая затем была передана католическим епископам соответствующих стран.В этом документе указывалось, что комментарии папы Франциска по теме однополых браков, в таком виде, как они появились в фильме, фактически были подвергнуты манипуляциям при монтаже. Так, отдельные цитаты были вырваны из контекста и объединены в общий текст, тогда как понтифик отвечал на разные вопросы. В итоге во многих авторитетных СМИ появилось папское заявление о том, что "гомосексуалисты имеют право быть в семье" и что в этой связи "нужно принять закон о гражданских союзах".На самом деле, отвечая на один из вопросов, папа Франциск заявил о праве геев на то, чтобы их родители, братья и сестры воспринимали их в качестве полноценных членов семьи. Иными словами имелось в виду, что люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией не должны подвергаться дискриминации и не могут изгоняться из собственной семьи.К этому заявлению папы Франциска в фильме был подмонтирован его ответ на другой вопрос, связанный с законом об однополых браках, который был принят в Аргентине в то время, когда нынешний понтифик был архиепископом Буэнос-Айреса. В этой связи папа Римский подтвердил, что говорить о гомосексуальном браке неуместно, но добавил, что геи имеют право на определенную правовую защиту своих интересов через институт "гражданских союзов".Общий смысл "пояснительной записки" Святого престола очевиден: в своих комментариях папа Франциск никоим образом не вел речь об изменении позиции Римско-католической церкви по проблеме однополых браков, а напротив подтвердил основные ее положения, которые, в частности, были одобрены на Синоде епископов по вопросам семьи, состоявшемся в 2014-2015 годах в Ватикане.Этот болезненный для церкви вопрос был затронут и в постсинодальном апостольском увещании папы Римского Amoris laetitia (Радость любви), где говорилось о том, что "союзы между людьми одного пола не могут быть просто приравнены к браку". Понтифик особо отметил, что "не существует никакой базы для уподобления или установления аналогий, даже отдаленных, между гомосексуальными союзами и предначертанием Бога относительно брака и семьи".Святой престол воздержался от официальных комментариев на эту тему сразу после шумихи, поднявшейся в СМИ после премьеры фильма "Франческо". По информации РИА Новости, "пояснительная записка" была направлена по служебным каналам, чтобы не возобновлять ненужную дискуссию, но одновременно, чтобы ясно подтвердить позицию Святого престола по столь деликатному вопросу. Тем не менее, содержание данного документа, несомненно, станет известно всем заинтересованным лицам. Примечательно, что апостольский нунций в Мексике Франко Коппола уже изложил его в Facebook.Премьера документального фильма американского режиссера российского происхождения Евгения Афинеевского "Франческо" состоялась 21 октября в рамках 15-го Римского международного кинофестиваля. Некоторые высказывания папы Франциска, содержащиеся в этой ленте, были интерпретированы как изменение позиции Ватикана по проблеме гомосексуальных браков. Однако позднее выяснилось, что папские комментарии авторы фильма взяли и смонтировали из его более ранних интервью. Так, привлекшие к себе особое внимание высказывания были сделаны во время интервью понтифика мексиканскому телеканалу Televisa в 2019 году, однако они не вошли в его финальный вариант. Как стало известно РИА Новости, права на данную съемку принадлежат Ватиканскому телецентру (CTV).

https://ria.ru/20201030/braki-1582381372.html

https://ria.ru/20201022/diskriminatsiya-1580991648.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, франциск (хорхе марио бергольо)