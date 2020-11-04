https://ria.ru/20201104/boepripasy-1583074582.html

Словакия предупреждала Австрию о попытке террористов купить боеприпасы

Словакия предупреждала Австрию о попытке террористов купить боеприпасы

Словацкая полиция зафиксировала минувшим летом попытку подозрительных лиц из Австрии закупить боеприпасы в Словакии, предотвратила ее и проинформировала об этом РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T21:22

2020-11-04T21:22

2020-11-04T21:22

теракт в вене

мвд австрии

австрия

словакия

в мире

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ПРАГА, 4 ноя - РИА Новости. Словацкая полиция зафиксировала минувшим летом попытку подозрительных лиц из Австрии закупить боеприпасы в Словакии, предотвратила ее и проинформировала об этом австрийских коллег, сообщила в среду пресс-секретарь полицейского президиума Дениса Бардиова, комментируя ЧП со стрельбой в Вене.Во вторник австрийские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщили о том, что террорист, стрелявший в понедельник в Вене, якобы в середине июля этого года вместе со своим знакомым побывал в Словакии, где закупил патроны для своего автомата Калашникова. Однако, по данным словацких специалистов по стрелковому оружию, террорист в понедельник стрелял в Вене не из автомата Калашникова, а из М70, ранее производившегося в бывшей Югославии."Словацкая полиция летом получила информацию о том, что подозрительные лица из Австрии пытаются закупить боеприпасы на нашей территории. Реализовать закупку им не удалось. Информация об этом была передана австрийским коллегам. Больше дать информации на данную тему мы не можем, чтобы не навредить расследованию, проходящему в Австрии", - сказала Бардиова, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший был убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201103/terakt-v-avstrii-strelba-po-prokhozhim-v-tsentre-veny-1582887243.html

https://ria.ru/20201104/terakt-1583049387.html

австрия

словакия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, мвд австрии, австрия, словакия, в мире