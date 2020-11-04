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РЖД запустили новую опцию для покупки билетов
РЖД запустили новую опцию для покупки билетов
РЖД запустили опцию отслеживания появившихся свободных мест, так называемый wait list, на поезда с уже раскупленными билетами, выяснило РИА Новости эту... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T07:32
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россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. РЖД запустили опцию отслеживания появившихся свободных мест, так называемый wait list, на поезда с уже раскупленными билетами, выяснило РИА Новости эту информацию подтвердили в пресс-службе компании.Появление сервиса РЖД анонсировали ранее. Свободные места появляются в случае отказа пассажиров от поездки или добавления большего числа вагонов в состав.Кнопка "отслеживать билеты" появилась в приложении РЖД в графе у поезда рядом со словами "мест нет".Как пояснили РИА Новости в пресс-службе РЖД, компания регулярно занимается улучшением приложения, одним из нововведений стала данная опция.Говоря о принципе работы новой опции, в РЖД объяснили, что если пассажир не нашел билет на на нужную дату и направление, он может выбрать опцию отслеживания билетов и система сама подскажет, если в продаже появятся свободные места.Покупатель может выбрать галочками тип вагона (плацкарт, купе и так далее) и диапазон цены билета, который его устроит - "от" и "до". В случае появления билетов пассажиру придет push-уведомление из приложения. Приоритетности среди подавших заявку на "свободный билет" не предусмотрено, поэтому билет достанется тому, кто его раньше оформит.Сама опция отслеживания билетов является бесплатной. В РЖД добавили, что билеты можно оплатить как деньгами, так и бонусами.
https://ria.ru/20201023/poezda-1581277583.html
https://ria.ru/20201023/bilety-1581242548.html
россия
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россия, ржд, москва, общество

РЖД запустили новую опцию для покупки билетов

07:32 04.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкДвухэтажный поезд "Карелия" на перроне вокзала в Петрозаводске
Двухэтажный поезд Карелия на перроне вокзала в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. РЖД запустили опцию отслеживания появившихся свободных мест, так называемый wait list, на поезда с уже раскупленными билетами, выяснило РИА Новости эту информацию подтвердили в пресс-службе компании.
Появление сервиса РЖД анонсировали ранее. Свободные места появляются в случае отказа пассажиров от поездки или добавления большего числа вагонов в состав.
Кнопка "отслеживать билеты" появилась в приложении РЖД в графе у поезда рядом со словами "мест нет".
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе РЖД, компания регулярно занимается улучшением приложения, одним из нововведений стала данная опция.
Пассажиры на железнодорожном вокзале в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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РЖД на фоне ситуации с COVID-19 отменит около 20 пар поездов
Говоря о принципе работы новой опции, в РЖД объяснили, что если пассажир не нашел билет на на нужную дату и направление, он может выбрать опцию отслеживания билетов и система сама подскажет, если в продаже появятся свободные места.
Покупатель может выбрать галочками тип вагона (плацкарт, купе и так далее) и диапазон цены билета, который его устроит - "от" и "до". В случае появления билетов пассажиру придет push-уведомление из приложения. Приоритетности среди подавших заявку на "свободный билет" не предусмотрено, поэтому билет достанется тому, кто его раньше оформит.
Сама опция отслеживания билетов является бесплатной. В РЖД добавили, что билеты можно оплатить как деньгами, так и бонусами.
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