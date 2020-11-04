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Байден во время выступления перепутал внучку с умершим сыном

Байден во время выступления перепутал внучку с умершим сыном

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден перепутал свою внучку с сыном во время выступления в Филадельфии, сообщает агентство AFP. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T03:34

2020-11-04T03:34

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выборы президента сша — 2020

джордж буш (младший)

джо байден

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден перепутал свою внучку с сыном во время выступления в Филадельфии, сообщает агентство AFP.Байден представлял своим сторонникам дочку своего сына Бо, умершего от рака мозга в 2015 году, и внезапно назвал ее "не кем иным, как мой сын Бо Байден". Он быстро поправил себя и сказал "это моя внучка Натали".В штабе его оппонента, действующего президента США Дональда Трампа не замедлили отреагировать на этот казус демократа. "Смотрите: Джо Байден перепутал своих внучек", - говорится в сообщении штаба в Twitter со ссылкой на видео инцидента.Байден уже не в первый раз оговаривается. До этого он два раза назвал Трампа Джорджем, перепутав его с предыдущим президентом-республиканцем Джорджем Бушем-младшим.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж буш (младший), джо байден, филадельфия, вашингтон (город), сша, в мире