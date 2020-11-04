https://ria.ru/20201104/bayden-1583072311.html

Обращение Джо Байдена к избирателям после выборов. Прямая трансляция

Обращение Джо Байдена к избирателям после выборов. Прямая трансляция

Джо Байден выступает с обращением к американским избирателям после выборов в США. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T22:47

2020-11-04T22:47

2020-11-04T22:47

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

висконсин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583077395_0:0:641:360_1400x0_80_0_0_ff524b540ef77a34ea9537ed1825a94d.jpg

Джо Байден выступает с обращением к американским избирателям после выборов в США.В штабе кандидата ранее выразили уверенность, что победу на выборах одержал именно представитель демократов.В США продолжается подсчет голосов после президентских выборов. В некоторых штатах результаты голосования пока неизвестны, поэтому говорить о победе одного из кандидатов рано. Помимо этого, штаб Дональда Трампа заявил о намерении потребовать пересчета голосов в одном из ключевых штатов — Висконсине. Также глава действующий глава государства подал иск в суд Мичигана о приостановке подсчета голосов в этом штате до тех пор, пока им не предоставят более полный доступ к процессу, а также к уже подсчитанным бюллетеням.

висконсин

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Обращение Джо Байдена LIVE: Обращение Джо Байдена 2020-11-04T22:47 true PT7M54S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире