https://ria.ru/20201104/bayden-1583072311.html
Обращение Джо Байдена к избирателям после выборов. Прямая трансляция
Обращение Джо Байдена к избирателям после выборов. Прямая трансляция
Джо Байден выступает с обращением к американским избирателям после выборов в США. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T22:47
2020-11-04T22:47
2020-11-04T22:47
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
висконсин
сша
в мире
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Джо Байден выступает с обращением к американским избирателям после выборов в США.В штабе кандидата ранее выразили уверенность, что победу на выборах одержал именно представитель демократов.В США продолжается подсчет голосов после президентских выборов. В некоторых штатах результаты голосования пока неизвестны, поэтому говорить о победе одного из кандидатов рано. Помимо этого, штаб Дональда Трампа заявил о намерении потребовать пересчета голосов в одном из ключевых штатов — Висконсине. Также глава действующий глава государства подал иск в суд Мичигана о приостановке подсчета голосов в этом штате до тех пор, пока им не предоставят более полный доступ к процессу, а также к уже подсчитанным бюллетеням.
висконсин
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Обращение Джо Байдена
LIVE: Обращение Джо Байдена
2020-11-04T22:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире