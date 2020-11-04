https://ria.ru/20201104/bayden-1583063438.html
Байден получил наибольшее число голосов избирателей в истории
Байден получил наибольшее число голосов избирателей в истории
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден уже получил самое большое количество голосов избирателей в истории страны, сообщил телеканал CNBC. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T19:35
2020-11-04T19:35
2020-11-04T22:47
барак обама
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден уже получил самое большое количество голосов избирателей в истории страны, сообщил телеканал CNBC.Отмечается, что политик побил рекорд Барака Обамы, установленный в 2008 году.По данным Fox News, за Байдена уже проголосовали 69 786 232 человека и сейчас он лидирует в президентской гонке.Выборы прошли в США накануне. По информации Fox News, предварительно у представителя демократов — 238 голосов выборщиков, у действующего главы государства Дональда Трампа — 213. Для победы необходимо 270 голосов.Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Северной Каролине и Пенсильвании на это может уйти несколько дней), говорить о победе кого-либо из кандидатов преждевременно. Несмотря на это, в штабах обоих политиков уже успели объявить о победе.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
барак обама, дональд трамп, джо байден, сша, в мире