https://ria.ru/20201104/bayden-1583063438.html

Байден получил наибольшее число голосов избирателей в истории

Байден получил наибольшее число голосов избирателей в истории

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден уже получил самое большое количество голосов избирателей в истории страны, сообщил телеканал CNBC. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T19:35

2020-11-04T19:35

2020-11-04T22:47

барак обама

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден уже получил самое большое количество голосов избирателей в истории страны, сообщил телеканал CNBC.Отмечается, что политик побил рекорд Барака Обамы, установленный в 2008 году.По данным Fox News, за Байдена уже проголосовали 69 786 232 человека и сейчас он лидирует в президентской гонке.Выборы прошли в США накануне. По информации Fox News, предварительно у представителя демократов — 238 голосов выборщиков, у действующего главы государства Дональда Трампа — 213. Для победы необходимо 270 голосов.Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Северной Каролине и Пенсильвании на это может уйти несколько дней), говорить о победе кого-либо из кандидатов преждевременно. Несмотря на это, в штабах обоих политиков уже успели объявить о победе.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

барак обама, дональд трамп, джо байден, сша, в мире