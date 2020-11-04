https://ria.ru/20201104/bayden-1583054274.html

В штабе Байдена выразили уверенность в победе на выборах

В штабе Байдена выразили уверенность в победе на выборах

Джо Байден идет к победе и будет президентом США, заявила по итогам ночи подсчета голосов менеджер штаба политика Джен Диллон. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T18:26

2020-11-04T18:26

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Джо Байден идет к победе и будет президентом США, заявила по итогам ночи подсчета голосов менеджер штаба политика Джен Диллон.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире