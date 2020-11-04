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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/bayden-1583008278.html
Байден вырвался вперед в Висконсине
Байден вырвался вперед в Висконсине
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в штате Висконсин, который дает голоса десяти выборщиков. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T12:48
2020-11-04T13:53
выборы президента сша — 2020
джо байден
висконсин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в штате Висконсин, который дает голоса десяти выборщиков. По итогу подсчета 95% голосов Байден получает 49,4% — против 49,1% у Дональда Трампа. При этом действующий глава государства опережает своего оппонента в Пенсильвании (20 выборщиков), Мичигане и Джорджии (по 16 выборщиков), а также в Северной Каролине (15).Согласно информации телеканала Fox News, предварительно Байден набирает 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Пенсильвании и Северной Каролине на это может уйти несколько дней), с уверенностью говорить о победе того или иного кандидата нельзя.Ранее Трамп сообщил о готовности праздновать победу на выборах, поскольку результаты оказались "феноменальными". Он также отметил, что голосование прошло не без мошенничества и призвал прекратить подведение итогов. По словам президента, его штаб не хочет, чтобы "демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список".В штабе Байдена заявления Трампа назвали "возмутительными", обвинив его в "неприкрытой попытке отобрать демократические права американских граждан".Выборы проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков — 538 (по числу членов конгресса).После подведения итогов всеобщего голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Такая система укрепляет двухпартийную систему и предотвращает второй тур: чтобы выиграть выборы, достаточно набрать 270 голосов. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/bayden-1583001700.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1583001835.html
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джо байден, висконсин, сша, в мире

Байден вырвался вперед в Висконсине

12:48 04.11.2020 (обновлено: 13:53 04.11.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в штате Висконсин, который дает голоса десяти выборщиков.
По итогу подсчета 95% голосов Байден получает 49,4% — против 49,1% у Дональда Трампа.
Президент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 12:01Выборы президента США — 2020
Штаб Байдена ответил на угрозы Трампа обратиться в суд из-за голосов
При этом действующий глава государства опережает своего оппонента в Пенсильвании (20 выборщиков), Мичигане и Джорджии (по 16 выборщиков), а также в Северной Каролине (15).
Согласно информации телеканала Fox News, предварительно Байден набирает 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Пенсильвании и Северной Каролине на это может уйти несколько дней), с уверенностью говорить о победе того или иного кандидата нельзя.
Ранее Трамп сообщил о готовности праздновать победу на выборах, поскольку результаты оказались "феноменальными". Он также отметил, что голосование прошло не без мошенничества и призвал прекратить подведение итогов. По словам президента, его штаб не хочет, чтобы "демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список".
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 12:02Выборы президента США — 2020
В штабе Байдена уверены в его победе на выборах президента США
В штабе Байдена заявления Трампа назвали "возмутительными", обвинив его в "неприкрытой попытке отобрать демократические права американских граждан".
Выборы проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков — 538 (по числу членов конгресса).
После подведения итогов всеобщего голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Такая система укрепляет двухпартийную систему и предотвращает второй тур: чтобы выиграть выборы, достаточно набрать 270 голосов.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Джо БайденВисконсинСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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Заголовок открываемого материала
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
23:30ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США
23:29ОБСЕ назвала заявления Трампа после выборов преждевременными
23:28ОБСЕ заявила о сложностях с реализацией прав некоторых избирателей в США
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