https://ria.ru/20201104/bayden-1583008278.html
Байден вырвался вперед в Висконсине
Байден вырвался вперед в Висконсине
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в штате Висконсин, который дает голоса десяти выборщиков. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T12:48
2020-11-04T12:48
2020-11-04T13:53
выборы президента сша — 2020
джо байден
висконсин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582974342_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_43016b66e4c0425207aa14c42d9921fd.jpg
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в штате Висконсин, который дает голоса десяти выборщиков. По итогу подсчета 95% голосов Байден получает 49,4% — против 49,1% у Дональда Трампа. При этом действующий глава государства опережает своего оппонента в Пенсильвании (20 выборщиков), Мичигане и Джорджии (по 16 выборщиков), а также в Северной Каролине (15).Согласно информации телеканала Fox News, предварительно Байден набирает 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Пенсильвании и Северной Каролине на это может уйти несколько дней), с уверенностью говорить о победе того или иного кандидата нельзя.Ранее Трамп сообщил о готовности праздновать победу на выборах, поскольку результаты оказались "феноменальными". Он также отметил, что голосование прошло не без мошенничества и призвал прекратить подведение итогов. По словам президента, его штаб не хочет, чтобы "демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список".В штабе Байдена заявления Трампа назвали "возмутительными", обвинив его в "неприкрытой попытке отобрать демократические права американских граждан".Выборы проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков — 538 (по числу членов конгресса).После подведения итогов всеобщего голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Такая система укрепляет двухпартийную систему и предотвращает второй тур: чтобы выиграть выборы, достаточно набрать 270 голосов. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/bayden-1583001700.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1583001835.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
висконсин
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582974342_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8ca67026277e1e46e71e50c26eec730d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, висконсин, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости.
Кандидат в президенты США
от Демократической партии Джо Байден
лидирует в штате Висконсин
, который дает голоса десяти выборщиков.
По итогу подсчета 95% голосов Байден получает 49,4% — против 49,1% у Дональда Трампа
.
При этом действующий глава государства опережает своего оппонента в Пенсильвании
(20 выборщиков), Мичигане
и Джорджии
(по 16 выборщиков), а также в Северной Каролине
(15).
Согласно информации телеканала Fox News, предварительно Байден набирает 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Пенсильвании и Северной Каролине на это может уйти несколько дней), с уверенностью говорить о победе того или иного кандидата нельзя.
Ранее Трамп сообщил о готовности праздновать победу на выборах, поскольку результаты оказались "феноменальными". Он также отметил, что голосование прошло не без мошенничества и призвал прекратить подведение итогов. По словам президента, его штаб не хочет, чтобы "демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список".
В штабе Байдена заявления Трампа назвали "возмутительными", обвинив его в "неприкрытой попытке отобрать демократические права американских граждан".
Выборы проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков — 538 (по числу членов конгресса).
После подведения итогов всеобщего голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Такая система укрепляет двухпартийную систему и предотвращает второй тур: чтобы выиграть выборы, достаточно набрать 270 голосов.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>