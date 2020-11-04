https://ria.ru/20201104/bayden-1583008278.html

Байден вырвался вперед в Висконсине

Байден вырвался вперед в Висконсине

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в штате Висконсин, который дает голоса десяти выборщиков. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T12:48

2020-11-04T12:48

2020-11-04T13:53

выборы президента сша — 2020

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в штате Висконсин, который дает голоса десяти выборщиков. По итогу подсчета 95% голосов Байден получает 49,4% — против 49,1% у Дональда Трампа. При этом действующий глава государства опережает своего оппонента в Пенсильвании (20 выборщиков), Мичигане и Джорджии (по 16 выборщиков), а также в Северной Каролине (15).Согласно информации телеканала Fox News, предварительно Байден набирает 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Пенсильвании и Северной Каролине на это может уйти несколько дней), с уверенностью говорить о победе того или иного кандидата нельзя.Ранее Трамп сообщил о готовности праздновать победу на выборах, поскольку результаты оказались "феноменальными". Он также отметил, что голосование прошло не без мошенничества и призвал прекратить подведение итогов. По словам президента, его штаб не хочет, чтобы "демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список".В штабе Байдена заявления Трампа назвали "возмутительными", обвинив его в "неприкрытой попытке отобрать демократические права американских граждан".Выборы проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков — 538 (по числу членов конгресса).После подведения итогов всеобщего голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Такая система укрепляет двухпартийную систему и предотвращает второй тур: чтобы выиграть выборы, достаточно набрать 270 голосов. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/bayden-1583001700.html

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висконсин

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, висконсин, сша, в мире