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Штаб Байдена ответил на угрозы Трампа обратиться в суд из-за голосов
Штаб Байдена ответил на угрозы Трампа обратиться в суд из-за голосов
В Штабе Байдена заявили, что если Трамп реализует угрозу обратиться в суд, то демократы будут сопротивляться этому с помощью своих юристов. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T12:01
2020-11-04T12:01
2020-11-04T12:14
сша
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. В Штабе Байдена заявили, что если Трамп реализует угрозу обратиться в суд, то демократы будут сопротивляться этому с помощью своих юристов.Менеджер кампании заявила, что у демократов готовы команды юристов для оспаривания итогов выборов, если Трамп начнет этот процесс первым.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, в мире