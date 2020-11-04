https://ria.ru/20201104/bayden-1583001700.html

Штаб Байдена ответил на угрозы Трампа обратиться в суд из-за голосов

Штаб Байдена ответил на угрозы Трампа обратиться в суд из-за голосов

В Штабе Байдена заявили, что если Трамп реализует угрозу обратиться в суд, то демократы будут сопротивляться этому с помощью своих юристов. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T12:01

2020-11-04T12:01

2020-11-04T12:14

сша

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. В Штабе Байдена заявили, что если Трамп реализует угрозу обратиться в суд, то демократы будут сопротивляться этому с помощью своих юристов.Менеджер кампании заявила, что у демократов готовы команды юристов для оспаривания итогов выборов, если Трамп начнет этот процесс первым.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, в мире