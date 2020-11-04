https://ria.ru/20201104/bayden-1582973485.html
Байден призвал своих сторонников продолжать верить в победу
Байден призвал своих сторонников продолжать верить в победу
БАЙДЕН СВОИМ СТОРОННИКАМ: МЫ ВЫИГРАЕМ ЭТИ ВЫБОРЫ, ПРОДОЛЖАЙТЕ ВЕРИТЬ РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T08:47
2020-11-04T08:47
2020-11-04T08:47
выборы президента сша — 2020
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582972934_0:0:3039:1710_1400x0_80_0_0_3673ade4224868f8bb24bab5c75dc4e6.jpg
БАЙДЕН СВОИМ СТОРОННИКАМ: МЫ ВЫИГРАЕМ ЭТИ ВЫБОРЫ, ПРОДОЛЖАЙТЕ ВЕРИТЬРИА НовостиПодробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582972934_93:0:2822:2047_1400x0_80_0_0_14057e1a6798c30179b7204ff66e04dd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, в мире