https://ria.ru/20201104/bayden-1582972817.html
Байден: мы на пути к победе на выборах
Байден: мы на пути к победе на выборах
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что находится на пути к победе на выборах. Об этом он сообщил в ходе телеобращения к... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T08:44
2020-11-04T08:44
2020-11-04T08:52
выборы президента сша — 2020
джозеф "бо" байден
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582654265_0:32:3071:1759_1400x0_80_0_0_7a10d3af7ab9953c5dec30b244071dde.jpg
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что находится на пути к победе на выборах. Об этом он сообщил в ходе телеобращения к американцам.Байден призвал своих сторонников немного подождать.Он добавил, что не ему и не его конкуренту Дональду Трампу объявлять себя победителем. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582654265_180:0:2911:2048_1400x0_80_0_0_0de8d4cdcb79f25d1c84e8ac1a0a3f04.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джозеф "бо" байден, в мире