https://ria.ru/20201104/bayden-1582972817.html

Байден: мы на пути к победе на выборах

Байден: мы на пути к победе на выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что находится на пути к победе на выборах. Об этом он сообщил в ходе телеобращения к... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T08:44

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выборы президента сша — 2020

джозеф "бо" байден

в мире

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что находится на пути к победе на выборах. Об этом он сообщил в ходе телеобращения к американцам.Байден призвал своих сторонников немного подождать.Он добавил, что не ему и не его конкуренту Дональду Трампу объявлять себя победителем. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф "бо" байден, в мире