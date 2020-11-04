https://ria.ru/20201104/bayden-1582969996.html

Байден готовится сделать заявление

Байден готовится сделать заявление

Кандидат демократов в президенты США Джо Байден в ближайшее время выступит по телевидению с обращением, сообщили журналисты пула Байдена. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T08:18

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джо байден

сша

выборы президента сша — 2020

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат демократов в президенты США Джо Байден в ближайшее время выступит по телевидению с обращением, сообщили журналисты пула Байдена.Выступление намечено на 00.30 по Вашингтону (8.30 мск).Байден лидирует по числу выборщиков на президентских выборах, но не одерживает легкой победы, которую ему прочили большинство политологов и опросы. Результаты выборов в ряде ключевых штатов могут не стать известны еще много часов, в исключительных случаях - в течение нескольких дней, так что Байден вряд ли сможет объявить о победе или признать поражение. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, в мире