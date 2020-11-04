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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/bayden-1582968823.html
Fox News: Байден побеждает на Гавайях
Fox News: Байден побеждает на Гавайях
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден ожидаемо лидирует в штате Гавайи, прогнозирует телеканал Fox News сразу после закрытия участков. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T08:09
2020-11-04T08:16
хиллари клинтон
выборы президента сша — 2020
джо байден
гавайи
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден ожидаемо лидирует в штате Гавайи, прогнозирует телеканал Fox News сразу после закрытия участков.На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победила Хиллари Клинтон. Гавайи дают 4 голоса выборщиков.Подсчет голосов на Гавайях происходит сравнительно быстро. Около 90% посчитают сразу после закрытия избирательных участков, так как бюллетени должны быть сданы не позднее 3 ноября и могут быть обработаны сразу после их поступления.Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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хиллари клинтон, джо байден, гавайи, сша, в мире

Fox News: Байден побеждает на Гавайях

08:09 04.11.2020 (обновлено: 08:16 04.11.2020)
 
© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты США Джо Байден в Филадельфии
Кандидат в президенты США Джо Байден в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Carolyn Kaster
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден ожидаемо лидирует в штате Гавайи, прогнозирует телеканал Fox News сразу после закрытия участков.
На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победила Хиллари Клинтон. Гавайи дают 4 голоса выборщиков.
Подсчет голосов на Гавайях происходит сравнительно быстро. Около 90% посчитают сразу после закрытия избирательных участков, так как бюллетени должны быть сданы не позднее 3 ноября и могут быть обработаны сразу после их поступления.
Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Хиллари КлинтонДжо БайденГавайиСШАВ мире
 
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