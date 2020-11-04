https://ria.ru/20201104/bayden-1582968823.html

Fox News: Байден побеждает на Гавайях

Fox News: Байден побеждает на Гавайях

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден ожидаемо лидирует в штате Гавайи, прогнозирует телеканал Fox News сразу после закрытия участков. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T08:09

2020-11-04T08:09

2020-11-04T08:16

хиллари клинтон

выборы президента сша — 2020

джо байден

гавайи

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден ожидаемо лидирует в штате Гавайи, прогнозирует телеканал Fox News сразу после закрытия участков.На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победила Хиллари Клинтон. Гавайи дают 4 голоса выборщиков.Подсчет голосов на Гавайях происходит сравнительно быстро. Около 90% посчитают сразу после закрытия избирательных участков, так как бюллетени должны быть сданы не позднее 3 ноября и могут быть обработаны сразу после их поступления.Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

гавайи

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хиллари клинтон, джо байден, гавайи, сша, в мире