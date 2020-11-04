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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201104/ayusheev-1583059114.html
Буддисты России готовы помочь в борьбе с COVID-19 методами своей медицины
Буддисты России готовы помочь в борьбе с COVID-19 методами своей медицины
Буддисты готовы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией методами альтернативной буддийской медицины, заявил в среду глава Буддийской традиционной сангхи... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T19:00
2020-11-04T19:00
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
дамба аюшеев
владимир путин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Буддисты готовы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией методами альтернативной буддийской медицины, заявил в среду глава Буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев на встрече в формате видеоконференции президента РФ Владимира Путина с главами традиционных религий страны."Перед лицом невидимой коронавирусной инфекции буддисты готовы внести свой посильный вклад в борьбе с эпидемией, тем более что подобное уже бывало в российской практике, когда тысячелетиями проверенная буддийская медицина помогала в борьбе с другой эпидемией - тифом", - сказал Аюшеев.По его словам, в это непростое время буддисты продолжают оказывать посильную помощь верующим и жителями буддийских регионов России в борьбе с новой инфекционной болезнью. "Стараемся лечить своих верующих, священнослужителей, которые болели, нашими альтернативными лекарствами", - сказал Аюшеев.По его мнению, россияне смогут преодолеть коронавирусную угрозу, только сплотившись."Главное, чтобы мы жили в мире и понимали друг друга... Даже если где-то какие-то недопонимания есть, я думаю, что ради своей страны мы должны потерпеть и стараться всеми возможностями помогать нашим ближним. Надеюсь, что все эти болезни пройдут. Мы будем всегда вместе и победим все эти проблемы", - добавил буддийский лидер.
https://ria.ru/20201104/gaynutdin-1583058827.html
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новости - религия и мировоззрение, дамба аюшеев, владимир путин

Буддисты России готовы помочь в борьбе с COVID-19 методами своей медицины

19:00 04.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк100-летие дацана в Санкт-Петербурге
100-летие дацана в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Буддисты готовы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией методами альтернативной буддийской медицины, заявил в среду глава Буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев на встрече в формате видеоконференции президента РФ Владимира Путина с главами традиционных религий страны.
"Перед лицом невидимой коронавирусной инфекции буддисты готовы внести свой посильный вклад в борьбе с эпидемией, тем более что подобное уже бывало в российской практике, когда тысячелетиями проверенная буддийская медицина помогала в борьбе с другой эпидемией - тифом", - сказал Аюшеев.
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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По его словам, в это непростое время буддисты продолжают оказывать посильную помощь верующим и жителями буддийских регионов России в борьбе с новой инфекционной болезнью. "Стараемся лечить своих верующих, священнослужителей, которые болели, нашими альтернативными лекарствами", - сказал Аюшеев.
По его мнению, россияне смогут преодолеть коронавирусную угрозу, только сплотившись.
"Главное, чтобы мы жили в мире и понимали друг друга... Даже если где-то какие-то недопонимания есть, я думаю, что ради своей страны мы должны потерпеть и стараться всеми возможностями помогать нашим ближним. Надеюсь, что все эти болезни пройдут. Мы будем всегда вместе и победим все эти проблемы", - добавил буддийский лидер.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеДамба АюшеевВладимир Путин
 
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