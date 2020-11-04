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Fox News: республиканцы выиграли место в сенате от Айовы
Fox News: республиканцы выиграли место в сенате от Айовы
Республиканцы выиграли ключевое сенатское место в Айове, прогнозирует телеканал Fox News. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T09:20
2020-11-04T09:20
2020-11-04T09:23
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Республиканцы выиграли ключевое сенатское место в Айове, прогнозирует телеканал Fox News.По его данным, сенатор-республиканка Джони Эрнст переизбралась на новый шестилетний срок, победив демократа Терезу Гринфилд.Сенатское место в Айове может оказаться решающим в вопросе о том, смогут ли республиканцы удержать сенат.В нынешнем составе сената у республиканцев в сенате 53 места против 47 у демократов. Чтобы получить большинство в 51 голос, демократам нужно 4 места. Если же демократ Джо Байден станет президентом, то демократам для большинства хватит и 50 голосов, поскольку в этом случае председателем сената по должности станет вице-президент Камала Харрис.
https://ria.ru/20201104/alabama-1582969865.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сенат сша, айова, сша, в мире