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Fox News: республиканцы выиграли место в сенате от Айовы
Fox News: республиканцы выиграли место в сенате от Айовы
Республиканцы выиграли ключевое сенатское место в Айове, прогнозирует телеканал Fox News. РИА Новости, 04.11.2020
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сенат сша
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Республиканцы выиграли ключевое сенатское место в Айове, прогнозирует телеканал Fox News.По его данным, сенатор-республиканка Джони Эрнст переизбралась на новый шестилетний срок, победив демократа Терезу Гринфилд.Сенатское место в Айове может оказаться решающим в вопросе о том, смогут ли республиканцы удержать сенат.В нынешнем составе сената у республиканцев в сенате 53 места против 47 у демократов. Чтобы получить большинство в 51 голос, демократам нужно 4 места. Если же демократ Джо Байден станет президентом, то демократам для большинства хватит и 50 голосов, поскольку в этом случае председателем сената по должности станет вице-президент Камала Харрис.
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сенат сша, айова, сша, в мире

Fox News: республиканцы выиграли место в сенате от Айовы

09:20 04.11.2020 (обновлено: 09:23 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против полицейского насилия в Вашингтоне
Участники акции протеста против полицейского насилия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Республиканцы выиграли ключевое сенатское место в Айове, прогнозирует телеканал Fox News.
По его данным, сенатор-республиканка Джони Эрнст переизбралась на новый шестилетний срок, победив демократа Терезу Гринфилд.
Сенатское место в Айове может оказаться решающим в вопросе о том, смогут ли республиканцы удержать сенат.
В нынешнем составе сената у республиканцев в сенате 53 места против 47 у демократов. Чтобы получить большинство в 51 голос, демократам нужно 4 места. Если же демократ Джо Байден станет президентом, то демократам для большинства хватит и 50 голосов, поскольку в этом случае председателем сената по должности станет вице-президент Камала Харрис.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
08:16
Fox News: демократы проиграли место в сенате от Алабамы
 
Сенат СШААйоваСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
23:30ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США
23:29ОБСЕ назвала заявления Трампа после выборов преждевременными
23:28ОБСЕ заявила о сложностях с реализацией прав некоторых избирателей в США
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