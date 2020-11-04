https://ria.ru/20201104/ayova-1582978388.html

Fox News: республиканцы выиграли место в сенате от Айовы

Fox News: республиканцы выиграли место в сенате от Айовы

Республиканцы выиграли ключевое сенатское место в Айове, прогнозирует телеканал Fox News. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T09:20

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сенат сша

айова

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в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Республиканцы выиграли ключевое сенатское место в Айове, прогнозирует телеканал Fox News.По его данным, сенатор-республиканка Джони Эрнст переизбралась на новый шестилетний срок, победив демократа Терезу Гринфилд.Сенатское место в Айове может оказаться решающим в вопросе о том, смогут ли республиканцы удержать сенат.В нынешнем составе сената у республиканцев в сенате 53 места против 47 у демократов. Чтобы получить большинство в 51 голос, демократам нужно 4 места. Если же демократ Джо Байден станет президентом, то демократам для большинства хватит и 50 голосов, поскольку в этом случае председателем сената по должности станет вице-президент Камала Харрис.

https://ria.ru/20201104/alabama-1582969865.html

айова

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сенат сша, айова, сша, в мире