https://ria.ru/20201104/avtobus-1583082114.html
В Новгороде в ДТП с автобусом погибли два человека
В Новгороде в ДТП с автобусом погибли два человека
В Новгороде два человека погибли после того, как рейсовый автобус врезался в здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, сообщили РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T22:54
2020-11-04T22:54
2020-11-05T00:00
новгородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583082856_0:80:1280:800_1400x0_80_0_0_c3063be6a3c16b49a9e26b4c4c9610c0.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В Новгороде два человека погибли после того, как рейсовый автобус врезался в здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, сообщили в МЧС.Отмечается, что всего в автобусе находились 26 человек, погибла в том числе женщина-водитель. Семерых пассажиров госпитализировали. Представитель администрации Новгородской области заявил РИА Новости, что один человек находится в тяжелом состоянии.Собеседник агентства добавил, что среди пострадавших нет детей и беременных женщин. Шестнадцать пассажиров автобуса после аварии покинули салон самостоятельно.Открыто уголовное дело по статье об "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".На месте ЧП находятся вице-губернаторы Станислав Шульцев и Анна Тимофеева, министр здравоохранения области Резеда Ломовцева.
https://ria.ru/20201030/avtobus-1582379593.html
https://ria.ru/20201030/dtp-1582214565.html
новгородская область
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583082856_4:0:1280:957_1400x0_80_0_0_78f8f9464420f199f5e60303c815367a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В Новгороде два человека погибли после того, как рейсовый автобус врезался в здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, сообщили в МЧС.
Отмечается, что всего в автобусе находились 26 человек, погибла в том числе женщина-водитель. Семерых пассажиров госпитализировали.
Представитель администрации Новгородской области заявил РИА Новости, что один человек находится в тяжелом состоянии.
Собеседник агентства добавил, что среди пострадавших нет детей и беременных женщин. Шестнадцать пассажиров автобуса после аварии покинули салон самостоятельно.
Открыто уголовное дело по статье об "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
На месте ЧП находятся вице-губернаторы Станислав Шульцев и Анна Тимофеева, министр здравоохранения области Резеда Ломовцева.