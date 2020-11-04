https://ria.ru/20201104/avtobus-1583082114.html

В Новгороде в ДТП с автобусом погибли два человека

В Новгороде в ДТП с автобусом погибли два человека

В Новгороде два человека погибли после того, как рейсовый автобус врезался в здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, сообщили РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T22:54

2020-11-04T22:54

2020-11-05T00:00

новгородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В Новгороде два человека погибли после того, как рейсовый автобус врезался в здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, сообщили в МЧС.Отмечается, что всего в автобусе находились 26 человек, погибла в том числе женщина-водитель. Семерых пассажиров госпитализировали. Представитель администрации Новгородской области заявил РИА Новости, что один человек находится в тяжелом состоянии.Собеседник агентства добавил, что среди пострадавших нет детей и беременных женщин. Шестнадцать пассажиров автобуса после аварии покинули салон самостоятельно.Открыто уголовное дело по статье об "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".На месте ЧП находятся вице-губернаторы Станислав Шульцев и Анна Тимофеева, министр здравоохранения области Резеда Ломовцева.

https://ria.ru/20201030/avtobus-1582379593.html

https://ria.ru/20201030/dtp-1582214565.html

новгородская область

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия