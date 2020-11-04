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В Новгороде в ДТП с автобусом погибли два человека
В Новгороде в ДТП с автобусом погибли два человека
В Новгороде два человека погибли после того, как рейсовый автобус врезался в здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, сообщили РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T22:54
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новгородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В Новгороде два человека погибли после того, как рейсовый автобус врезался в здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, сообщили в МЧС.Отмечается, что всего в автобусе находились 26 человек, погибла в том числе женщина-водитель. Семерых пассажиров госпитализировали. Представитель администрации Новгородской области заявил РИА Новости, что один человек находится в тяжелом состоянии.Собеседник агентства добавил, что среди пострадавших нет детей и беременных женщин. Шестнадцать пассажиров автобуса после аварии покинули салон самостоятельно.Открыто уголовное дело по статье об "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".На месте ЧП находятся вице-губернаторы Станислав Шульцев и Анна Тимофеева, министр здравоохранения области Резеда Ломовцева.
https://ria.ru/20201030/avtobus-1582379593.html
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новгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Новгороде в ДТП с автобусом погибли два человека

22:54 04.11.2020 (обновлено: 00:00 05.11.2020)
 
© МЧС РоссииДТП в Новгороде. Фото МЧС России
ДТП в Новгороде. Фото МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© МЧС России
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В Новгороде два человека погибли после того, как рейсовый автобус врезался в здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, сообщили в МЧС.
Отмечается, что всего в автобусе находились 26 человек, погибла в том числе женщина-водитель. Семерых пассажиров госпитализировали.
Представитель администрации Новгородской области заявил РИА Новости, что один человек находится в тяжелом состоянии.
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Собеседник агентства добавил, что среди пострадавших нет детей и беременных женщин. Шестнадцать пассажиров автобуса после аварии покинули салон самостоятельно.
Открыто уголовное дело по статье об "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
На месте ЧП находятся вице-губернаторы Станислав Шульцев и Анна Тимофеева, министр здравоохранения области Резеда Ломовцева.
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Новгородская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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