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Нижегородская область
https://ria.ru/20201104/avtobus-1583052452.html
Дитрих передал Нижнему Новгороду более 50 газомоторных автобусов
Дитрих передал Нижнему Новгороду более 50 газомоторных автобусов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время поездки в Нижегородскую область в среду передал региональным властям низкопольные газомоторные автобусы,... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T18:11
2020-11-04T18:11
нижегородская область
евгений дитрих
глеб никитин
нижний новгород
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время поездки в Нижегородскую область в среду передал региональным властям низкопольные газомоторные автобусы, приобретенные в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"."С этого года мы начали в рамках проекта "Безопасные дороги" обновлять общественный транспорт в городах. За этот год было подано 54 заявки от 54 регионов страны. Нижегородская область в рейтинге заняла 6 место, и 51 автобус, работающий на газомоторном топливе, сегодня пришел в Нижний Новгород. Это современные низкопольные автобусы большого класса", - сказал Дитрих на церемонии вручения транспорта на территории Нижегородской ярмарки.Низкопольные автобусы будет обслуживать муниципальное предприятие "Нижегородпассажиравтотранс". Они оборудованы антивандальными креслами и противоскользящим напольным покрытием. Автобусы также приспособлены для перевозки маломобильных граждан, пенсионеров и детей с колясками, в них оборудовано специальное место для крепления инвалидных колясок и для собаки-поводыря."Нам удалось изыскать дополнительные средства для этого очень важного проекта, и до конца года еще 100 автобусов будет закуплено в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Нижний Новгород может претендовать еще на 33 автобуса – то есть треть из этих автобусов придет сюда. Думаю, что будущее теперь за обновлением других видов общественного транспорта", - заявил Дитрих журналистам.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил правительство России и лично Дитриха за реализацию программы по обновлению общественного транспорта, благодаря которой регионы могут приобретать транспортные средства со скидкой 60%. "Сейчас у нас уже 670 автобусов на метане работает в Нижнем Новгороде. Партия этого года – 51 автобус, и планируем получить еще 30 до конца года. Получается, что удается обновить почти 15% подвижного состава за один год", - сказал Никитин.По словам губернатора, за последние три года за счет регионального бюджета был приобретен 581 новый автобус. Так, в 2017 году было закуплено 200 автобусов для Нижнего Новгорода, в 2018 году - 100 для Нижнего Новгорода и 12 - для Дзержинска. В 2019 году было приобретено 269 автобусов, из них 200 - для областного центра, 52 - для Дзержинска и 17 - для Арзамаса.В свою очередь, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал журналистам, что новые автобусы выйдут в первые рейсы с 6 ноября. "Определены 4 маршрута в соответствии с анализом транспортного потока, пассажиропотока и просьб нижегородцев. Это 10, 43, 48, 72 маршруты", - отметил он.
https://ria.ru/20201027/dolina-1581784029.html
https://realty.ria.ru/20201021/pakgauz-1580817919.html
https://rsport.ria.ru/20201014/zaderzhanie-1579728102.html
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евгений дитрих, глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, общество

Дитрих передал Нижнему Новгороду более 50 газомоторных автобусов

18:11 04.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Нижний Новгород
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время поездки в Нижегородскую область в среду передал региональным властям низкопольные газомоторные автобусы, приобретенные в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
"С этого года мы начали в рамках проекта "Безопасные дороги" обновлять общественный транспорт в городах. За этот год было подано 54 заявки от 54 регионов страны. Нижегородская область в рейтинге заняла 6 место, и 51 автобус, работающий на газомоторном топливе, сегодня пришел в Нижний Новгород. Это современные низкопольные автобусы большого класса", - сказал Дитрих на церемонии вручения транспорта на территории Нижегородской ярмарки.
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Низкопольные автобусы будет обслуживать муниципальное предприятие "Нижегородпассажиравтотранс". Они оборудованы антивандальными креслами и противоскользящим напольным покрытием. Автобусы также приспособлены для перевозки маломобильных граждан, пенсионеров и детей с колясками, в них оборудовано специальное место для крепления инвалидных колясок и для собаки-поводыря.
"Нам удалось изыскать дополнительные средства для этого очень важного проекта, и до конца года еще 100 автобусов будет закуплено в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Нижний Новгород может претендовать еще на 33 автобуса – то есть треть из этих автобусов придет сюда. Думаю, что будущее теперь за обновлением других видов общественного транспорта", - заявил Дитрих журналистам.
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил правительство России и лично Дитриха за реализацию программы по обновлению общественного транспорта, благодаря которой регионы могут приобретать транспортные средства со скидкой 60%. "Сейчас у нас уже 670 автобусов на метане работает в Нижнем Новгороде. Партия этого года – 51 автобус, и планируем получить еще 30 до конца года. Получается, что удается обновить почти 15% подвижного состава за один год", - сказал Никитин.
По словам губернатора, за последние три года за счет регионального бюджета был приобретен 581 новый автобус. Так, в 2017 году было закуплено 200 автобусов для Нижнего Новгорода, в 2018 году - 100 для Нижнего Новгорода и 12 - для Дзержинска. В 2019 году было приобретено 269 автобусов, из них 200 - для областного центра, 52 - для Дзержинска и 17 - для Арзамаса.
В свою очередь, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал журналистам, что новые автобусы выйдут в первые рейсы с 6 ноября. "Определены 4 маршрута в соответствии с анализом транспортного потока, пассажиропотока и просьб нижегородцев. Это 10, 43, 48, 72 маршруты", - отметил он.
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Нижегородская областьЕвгений ДитрихГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьОбщество
 
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