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Среди задержанных по делу о теракте в Вене оказались россияне
Среди задержанных по делу о теракте в Вене оказались россияне
Все 14 задержанных по подозрению в причастности к венскому теракту имеют мигрантское прошлое, часть из них не имеет австрийского гражданства, заявил в среду... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T18:13
2020-11-04T21:56
теракт в вене
мвд австрии
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Все 14 задержанных по подозрению в причастности к венскому теракту имеют мигрантское прошлое, часть из них не имеет австрийского гражданства, заявил в среду глава МВД Австрии Карл Нехаммер.Согласно президенту полиции Вены Герхарду Пюрстлю, среди задержанных есть представители Бангладеш, Македонии, Турции, а также Российской Федерации. Как ранее заявлял посол России в Австрии Дмитрий Любинский, речь о выходцах из Северного Кавказа.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.*Террористическая организация, запрещенная в России
австрия
вена
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теракт в вене, мвд австрии, австрия, вена, в мире

Среди задержанных по делу о теракте в Вене оказались россияне

18:13 04.11.2020 (обновлено: 21:56 04.11.2020)
 
© AP Photo / Ronald ZakПолицейские в Вене
Полицейские в Вене - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Ronald Zak
Читать ria.ru в
ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Все 14 задержанных по подозрению в причастности к венскому теракту имеют мигрантское прошлое, часть из них не имеет австрийского гражданства, заявил в среду глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

"Задержаны лица от 18 до 28 лет, все с мигрантским прошлым и часть из них также не являются австрийскими гражданами. Проводится расследование по подозрению в участии в террористическом объединении", - заявил министр на пресс-конференции.

Теракт в центре Вены
© REUTERS / Radovan Stoklasa

В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли пять человек, более 20 пострадали.

Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
1 из 10

В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли пять человек, более 20 пострадали.

© REUTERS / Radovan Stoklasa
© AP Photo / Ronald Zak

Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.

Сотрудники правоохранительных органов Австрии на месте стрельбы в Вене
2 из 10

Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.

© AP Photo / Ronald Zak
© REUTERS / Leonhard Foeger

Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.

Сотрудники правоохранительных органов Австрии на мете стрельбы в Вене
3 из 10

Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.

© REUTERS / Leonhard Foeger
© REUTERS / Lisi Niesner

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
4 из 10

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

© REUTERS / Lisi Niesner
© AP Photo / Ronald Zak

По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.

Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
5 из 10

По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.

© AP Photo / Ronald Zak
© REUTERS / Lisi Niesner

Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.

Мужчина держит руки вверх, пока полицейские проверяют его на улице после перестрелки в Вене, Австрия
6 из 10

Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.

© REUTERS / Lisi Niesner
© REUTERS / LEONHARD FOEGER

Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

Полицейские на одной из улиц после теракта в Вене
7 из 10

Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

© REUTERS / LEONHARD FOEGER
© REUTERS / Radovan Stoklasa

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки.

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки в Вене, Австрия
8 из 10

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки.

© REUTERS / Radovan Stoklasa
© REUTERS / LEONHARD FOEGERLeonhard Foeger

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
9 из 10

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.

© REUTERS / LEONHARD FOEGERLeonhard Foeger
© AP Photo / Ronald Zak

Полицейские проверяют машину на месте происшествия.

Полицейские проверяют машину на месте происшествия в Вене
10 из 10

Полицейские проверяют машину на месте происшествия.

© AP Photo / Ronald Zak
1 из 10

В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли пять человек, более 20 пострадали.

© REUTERS / Radovan Stoklasa
2 из 10

Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.

© AP Photo / Ronald Zak
3 из 10

Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.

© REUTERS / Leonhard Foeger
4 из 10

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

© REUTERS / Lisi Niesner
5 из 10

По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.

© AP Photo / Ronald Zak
6 из 10

Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.

© REUTERS / Lisi Niesner
7 из 10

Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

© REUTERS / LEONHARD FOEGER
8 из 10

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки.

© REUTERS / Radovan Stoklasa
9 из 10

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.

© REUTERS / LEONHARD FOEGERLeonhard Foeger
10 из 10

Полицейские проверяют машину на месте происшествия.

© AP Photo / Ronald Zak
Согласно президенту полиции Вены Герхарду Пюрстлю, среди задержанных есть представители Бангладеш, Македонии, Турции, а также Российской Федерации. Как ранее заявлял посол России в Австрии Дмитрий Любинский, речь о выходцах из Северного Кавказа.
В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
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