https://ria.ru/20201104/avstriya-1583052845.html

Среди задержанных по делу о теракте в Вене оказались россияне

Среди задержанных по делу о теракте в Вене оказались россияне

Все 14 задержанных по подозрению в причастности к венскому теракту имеют мигрантское прошлое, часть из них не имеет австрийского гражданства, заявил в среду... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T18:13

2020-11-04T18:13

2020-11-04T21:56

теракт в вене

мвд австрии

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Все 14 задержанных по подозрению в причастности к венскому теракту имеют мигрантское прошлое, часть из них не имеет австрийского гражданства, заявил в среду глава МВД Австрии Карл Нехаммер.Согласно президенту полиции Вены Герхарду Пюрстлю, среди задержанных есть представители Бангладеш, Македонии, Турции, а также Российской Федерации. Как ранее заявлял посол России в Австрии Дмитрий Любинский, речь о выходцах из Северного Кавказа.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.*Террористическая организация, запрещенная в России

австрия

вена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, мвд австрии, австрия, вена, в мире