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Защита по делу MH17 потребовала допросить Авакова
Защита по делу MH17 потребовала допросить Авакова
Защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 Олега Пулатова требует допросить главу МВД Украины Авакова по поводу видео с... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T18:58
2020-11-04T19:33
mh17. расследование
арсен аваков
мвд украины
украина
в мире
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 Олега Пулатова требует допросить главу МВД Украины Авакова по поводу видео с предполагаемым ЗРК "Бук", которое он выложил в интернете после авиакатастрофы, заявил на слушаниях в среду адвокат Баудевейн ван Эйк.Накануне в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу об авиакатастрофе.По его словам, это видео, в том числе его подлинность, вызывает много вопросов.Глава МВД Украины Арсен Аваков после авиакатастрофы с малайзийским Boeing опубликовал видео, на котором якобы изображено, как тягач с ЗРК "Бук" направлялся к границе с Россией. Многие военные эксперты назвали видео фальсификацией.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отмечал, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20201104/mh17-1583041493.html
https://ria.ru/20201103/niderlandy-1582870381.html
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mh17. расследование, арсен аваков, мвд украины, украина, в мире

Защита по делу MH17 потребовала допросить Авакова

18:58 04.11.2020 (обновлено: 19:33 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 Олега Пулатова требует допросить главу МВД Украины Авакова по поводу видео с предполагаемым ЗРК "Бук", которое он выложил в интернете после авиакатастрофы, заявил на слушаниях в среду адвокат Баудевейн ван Эйк.
Накануне в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу об авиакатастрофе.

"Аваков опубликовал Youtube-ссылку с видео после катастрофы. Он заявлял, что, по всей видимости, секретные подразделения МВД 18 июля наблюдали перемещение ракетного комплекса в сторону границы с Россией. Он также указал на то, что это "Бук", которым накануне мог быть сбит MH17", - сказал адвокат.

По его словам, это видео, в том числе его подлинность, вызывает много вопросов.
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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Защита по делу MH17 потребовала допросить анонимных свидетелей

"Защита хочет также допросить Арсена Авакова как свидетеля и задать ему вопросы о том, как и почему это видео привлекло его внимание", - отметил Баудевейн ван Эйк.

Глава МВД Украины Арсен Аваков после авиакатастрофы с малайзийским Boeing опубликовал видео, на котором якобы изображено, как тягач с ЗРК "Бук" направлялся к границе с Россией. Многие военные эксперты назвали видео фальсификацией.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Здание комплекса правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоялось суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Фигурант дела MH17 заявил, что не служил в российской армии в 2014 году
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отмечал, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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