Посол США в Южной Корее пообещал сохранение альянса при любом президенте
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
СЕУЛ, 4 ноя – РИА Новости. Посол США в Южной Корее Гарри Харрис заявил в среду, что независимо от исхода выборов в США будущий президент будет ценить альянс с Сеулом и работать над его дальнейшим укреплением.
В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
"Независимо от исхода выборов я уверен, что у нас будет лидер, который ценит альянс США и Республики Корея и готов работать вместе, чтобы сохранить его силу в будущем. Республика Корея и США связаны друг с другом бесчисленными путями, нашими военными и экономическими системами, нашим опытом, нашими ценностями, включая нашу приверженность демократическим принципам, и, самое главное, нашими народами", - заявил Харрис в видеообращении в Twitter посольства вскоре после того, как избирательные участки в США начали закрываться.
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