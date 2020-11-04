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Посол США в Южной Корее пообещал сохранение альянса при любом президенте

Посол США в Южной Корее пообещал сохранение альянса при любом президенте

Посол США в Южной Корее Гарри Харрис заявил в среду, что независимо от исхода выборов в США будущий президент будет ценить альянс с Сеулом и работать над его... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T05:00

2020-11-04T05:00

2020-11-04T05:00

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

южная корея

сеул

сша

в мире

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СЕУЛ, 4 ноя – РИА Новости. Посол США в Южной Корее Гарри Харрис заявил в среду, что независимо от исхода выборов в США будущий президент будет ценить альянс с Сеулом и работать над его дальнейшим укреплением.В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

южная корея

сеул

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, южная корея, сеул, сша, в мире