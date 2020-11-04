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Fox News: демократы проиграли место в сенате от Алабамы
Fox News: демократы проиграли место в сенате от Алабамы
Демократы отобрали у республиканцев важное место в сенате США от Аризоны, но проиграли Алабаму, прогнозирует телеканал Fox News. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T08:16
2020-11-04T08:16
2020-11-04T08:30
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Демократы отобрали у республиканцев важное место в сенате США от Аризоны, но проиграли Алабаму, прогнозирует телеканал Fox News.При этом сенатор-демократ Даг Джонс в Алабаме проиграл экс-тренеру университетской команды по американскому футболу, политическому новичку Томми Табервиллу, прогнозирует канал.В нынешнем составе сената у республиканцев в сенате 53 места против 47 у демократов. Чтобы получить большинство в 51 голос, демократам нужно четыре места. Если же демократ Джо Байден станет президентом, то демократам для большинства хватит и 50 голосов, поскольку в этом случае председателем сената по должности станет вице-президент Камала Харрис.
https://ria.ru/20201104/sanktsii-1582964533.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сенат сша, алабама, сша, в мире