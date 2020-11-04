https://ria.ru/20201104/alabama-1582969865.html

Fox News: демократы проиграли место в сенате от Алабамы

Fox News: демократы проиграли место в сенате от Алабамы

Демократы отобрали у республиканцев важное место в сенате США от Аризоны, но проиграли Алабаму, прогнозирует телеканал Fox News. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T08:16

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сенат сша

алабама

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Демократы отобрали у республиканцев важное место в сенате США от Аризоны, но проиграли Алабаму, прогнозирует телеканал Fox News.При этом сенатор-демократ Даг Джонс в Алабаме проиграл экс-тренеру университетской команды по американскому футболу, политическому новичку Томми Табервиллу, прогнозирует канал.В нынешнем составе сената у республиканцев в сенате 53 места против 47 у демократов. Чтобы получить большинство в 51 голос, демократам нужно четыре места. Если же демократ Джо Байден станет президентом, то демократам для большинства хватит и 50 голосов, поскольку в этом случае председателем сената по должности станет вице-президент Камала Харрис.

https://ria.ru/20201104/sanktsii-1582964533.html

алабама

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сенат сша, алабама, сша, в мире