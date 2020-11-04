Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20201104/aktrisa-1582947883.html
Сураев назвал условие для получения актрисой госнаграды за полет на МКС
Сураев назвал условие для получения актрисой госнаграды за полет на МКС
Актриса, которой предстоит принять участие в съемках кинофильма на МКС, может получить звание Героя России за полет в космос, если этим полетом принесет пользу... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T04:14
2020-11-04T07:39
хочу стать космонавтом
россия
максим сураев
том круз
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
госдума рф
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156194/89/1561948977_0:0:2792:1572_1400x0_80_0_0_bd5b44ee947ba6bfdbc9769f8e6db5a9.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Актриса, которой предстоит принять участие в съемках кинофильма на МКС, может получить звание Героя России за полет в космос, если этим полетом принесет пользу стране и выполнит в космосе научные исследования или выйдет в открытый космос как профессиональный космонавт, рассказал РИА Новости космонавт, депутат Госдумы, Герой России Максим Сураев.Ранее стало известно, что "Роскосмос" и Первый канал отберут претендентку и ее дублершу для участия в съёмке художественного фильма на МКС. Планируется, что съемки в космосе пройдут осенью следующего года. Российская картина должна быть снята раньше, чем это планирует сделать американский актер Том Круз при поддержке главы SpaceX Илона Маска.Традиционно российские космонавты за первый полет в космос получают Золотую звезду Героя России. За второй полет им выдается орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени. За третий полет – третьей степени. За четвертый – второй.Однако если актриса слетает на станцию как простой пассажир, то в этом случае госнаграды она не заслуживает, полагает космонавт. "Это как сравнивать пилота самолета, который в случае аварийной ситуации принимает решение, управляет самолётом, который осуществляет взлет-посадку, перелёт, это одна история. Другое дело пассажир, который взял билет и прокатился до пункта назначения", - сказал космонавт.По его слова, необходимо также ознакомиться с положением о вручении госнаград и конкретно награждения званием Героя России. "В указе не пишется "за полет в космос". Это не то, что ты подошел к ракете-носителю, был в корабле. Пишется: "За мужество и героизм, проявленные в ходе длительного космического полета". А мужество и героизм проявляются в круге задач, которые человек решает в ходе полета", - сказал Сураев.В свое время, после первого полета в космос у самого Сураева возникли проблемы с награждением званием Героя. Тогда из-за задержки по линии военного ведомства космонавт длительное время ожидал этого звания.
https://ria.ru/20201011/kosmonavt-1579296689.html
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156194/89/1561948977_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_0393b88a5f819a5c74e3fdca535f05c6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, максим сураев, том круз, международная космическая станция (мкс), роскосмос, госдума рф, москва, общество

Сураев назвал условие для получения актрисой госнаграды за полет на МКС

04:14 04.11.2020 (обновлено: 07:39 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКосмонавт Максим Сураев, актер Евгений Миронов и продюсер Тимур Бекмамбетов
Космонавт Максим Сураев, актер Евгений Миронов и продюсер Тимур Бекмамбетов - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Актриса, которой предстоит принять участие в съемках кинофильма на МКС, может получить звание Героя России за полет в космос, если этим полетом принесет пользу стране и выполнит в космосе научные исследования или выйдет в открытый космос как профессиональный космонавт, рассказал РИА Новости космонавт, депутат Госдумы, Герой России Максим Сураев.
Ранее стало известно, что "Роскосмос" и Первый канал отберут претендентку и ее дублершу для участия в съёмке художественного фильма на МКС. Планируется, что съемки в космосе пройдут осенью следующего года. Российская картина должна быть снята раньше, чем это планирует сделать американский актер Том Круз при поддержке главы SpaceX Илона Маска.
Традиционно российские космонавты за первый полет в космос получают Золотую звезду Героя России. За второй полет им выдается орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени. За третий полет – третьей степени. За четвертый – второй.
"Все определяется кругом задач, которые она будет там решать. Если это только съемки фильма - это одна история, если у нее будет научный эксперимент, она будет работать как профессионал, она будет обслуживать системы, она будет готова к аварийным ситуациям, она выйдет в открытый космос, пристыкует новый модуль - другое дело. Если человек достоин - актриса, актер, художник, режиссер - кто угодно, если он заслужил это звание, если он сделал для страны важную задачу, то ради бога", - сказал Сураев.
Однако если актриса слетает на станцию как простой пассажир, то в этом случае госнаграды она не заслуживает, полагает космонавт. "Это как сравнивать пилота самолета, который в случае аварийной ситуации принимает решение, управляет самолётом, который осуществляет взлет-посадку, перелёт, это одна история. Другое дело пассажир, который взял билет и прокатился до пункта назначения", - сказал космонавт.
Антропоморфный робот SKYBOT F-850 Фёдор, представленный на XIII Международной научно-практической конференции Пилотируемые полёты в космос - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 17:27
Российский космонавт обратится в суд из-за оскорблений робота Федора
По его слова, необходимо также ознакомиться с положением о вручении госнаград и конкретно награждения званием Героя России. "В указе не пишется "за полет в космос". Это не то, что ты подошел к ракете-носителю, был в корабле. Пишется: "За мужество и героизм, проявленные в ходе длительного космического полета". А мужество и героизм проявляются в круге задач, которые человек решает в ходе полета", - сказал Сураев.
В свое время, после первого полета в космос у самого Сураева возникли проблемы с награждением званием Героя. Тогда из-за задержки по линии военного ведомства космонавт длительное время ожидал этого звания.
 
Хочу стать космонавтомРоссияМаксим СураевТом КрузМеждународная космическая станция (МКС)РоскосмосГосдума РФМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49Трамп заявил, что не позволит украсть у него победу
08:48Трамп заявил, что объявит о большой победе
08:47Байден призвал своих сторонников продолжать верить в победу
08:46Байден уверен в победе в Пенсильвании
08:46Байден оценил сроки появления результатов выборов
08:46Байден заявил, что не ему и не Трампу объявлять о победе
08:44Трамп побеждает. Америка проиграла
08:44Байден: мы на пути к победе на выборах
08:40Трамп лидирует в Неваде
08:38AP: Трамп побеждает в ключевой Флориде
08:37Баку заявил, что Ереван отступает в зоне боев в Карабахе
08:37В Совфеде оценили влияние выборов на политическую ситуацию в США
08:36Баку обвинил Ереван в обстреле двух районов у Карабаха
08:27AP: Трамп побеждает в Монтане
08:21AP: Байден побеждает в Миннесоте
08:18Байден готовится сделать заявление
08:16Fox News: демократы проиграли место в сенате от Алабамы
08:15Fox News: Трамп выигрывает в ключевой Айове
08:10В СФ прокомментировали результаты голосования в ключевых штатах США
08:10Fox News: демократы побеждают республиканцев на выборах в сенат в Аризоне
Лента новостейМолния