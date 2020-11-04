https://ria.ru/20201104/aktrisa-1582947883.html

Сураев назвал условие для получения актрисой госнаграды за полет на МКС

Сураев назвал условие для получения актрисой госнаграды за полет на МКС

Актриса, которой предстоит принять участие в съемках кинофильма на МКС, может получить звание Героя России за полет в космос, если этим полетом принесет пользу... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T04:14

2020-11-04T04:14

2020-11-04T07:39

хочу стать космонавтом

россия

максим сураев

том круз

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

госдума рф

москва

общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Актриса, которой предстоит принять участие в съемках кинофильма на МКС, может получить звание Героя России за полет в космос, если этим полетом принесет пользу стране и выполнит в космосе научные исследования или выйдет в открытый космос как профессиональный космонавт, рассказал РИА Новости космонавт, депутат Госдумы, Герой России Максим Сураев.Ранее стало известно, что "Роскосмос" и Первый канал отберут претендентку и ее дублершу для участия в съёмке художественного фильма на МКС. Планируется, что съемки в космосе пройдут осенью следующего года. Российская картина должна быть снята раньше, чем это планирует сделать американский актер Том Круз при поддержке главы SpaceX Илона Маска.Традиционно российские космонавты за первый полет в космос получают Золотую звезду Героя России. За второй полет им выдается орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени. За третий полет – третьей степени. За четвертый – второй.Однако если актриса слетает на станцию как простой пассажир, то в этом случае госнаграды она не заслуживает, полагает космонавт. "Это как сравнивать пилота самолета, который в случае аварийной ситуации принимает решение, управляет самолётом, который осуществляет взлет-посадку, перелёт, это одна история. Другое дело пассажир, который взял билет и прокатился до пункта назначения", - сказал космонавт.По его слова, необходимо также ознакомиться с положением о вручении госнаград и конкретно награждения званием Героя России. "В указе не пишется "за полет в космос". Это не то, что ты подошел к ракете-носителю, был в корабле. Пишется: "За мужество и героизм, проявленные в ходе длительного космического полета". А мужество и героизм проявляются в круге задач, которые человек решает в ходе полета", - сказал Сураев.В свое время, после первого полета в космос у самого Сураева возникли проблемы с награждением званием Героя. Тогда из-за задержки по линии военного ведомства космонавт длительное время ожидал этого звания.

https://ria.ru/20201011/kosmonavt-1579296689.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим сураев, том круз, международная космическая станция (мкс), роскосмос, госдума рф, москва, общество