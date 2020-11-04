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Литва направила Белоруссии ноту протеста из-за запуска БелАЭС
Литва направила Белоруссии ноту протеста из-за запуска БелАЭС
Министерство иностранных дел Литвы направило ноту протеста МИД Белоруссии из-за начала работы Островецкой АЭС. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T14:45
2020-11-04T14:46
белорусская аэс
мид литвы
минск
белоруссия
литва
атомстройэкспорт
в мире
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ВИЛЬНЮС, 4 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы направило ноту протеста МИД Белоруссии из-за начала работы Островецкой АЭС.Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. Вырабатывать электроэнергию первая АЭС Белоруссии начала во вторник. Литва сразу прекратила с соседом торговлю электроэнергией."МИД Литвы настоятельно рекомендует приостановить запуск АЭС до тех пор, пока не будут выполнены самые высокие стандарты ядерной безопасности и экологические требования", - говорится в ноте.В ведомстве считают, что "атомная электростанция нарушает международные конвенции Эспоо и Орхуса", по мнению авторов ноты, "сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) избирательное" и не выполняются рекомендации ЕС.В МИД заявляют, что "без ответа остались вопросы о надлежащей оценке: сейсмической безопасности на территории Островца, воздействий на окружающую среду и население Литвы, обеспечении культуры безопасности, способности АЭС выдержать крушение тяжелого пассажирского самолета и на другие вопросы, поднятые властями Литвы".Ведомство отмечает, что вместе с другими учреждениями Литвы продолжит работу в ЕС, международных конвенциях, других международных форматах по вопросу АЭС Белоруссии.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.Строительство первого блока БелАЭС началось 8 ноября 2013 года. В октябре нынешнего года состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока. Официальная церемония, посвященная началу работы блока №1, назначена на 7 ноября. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй – в мае 2022 года.
https://ria.ru/20200829/pribaltika-1576449108.html
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белорусская аэс, мид литвы, минск, белоруссия, литва, атомстройэкспорт, в мире

Литва направила Белоруссии ноту протеста из-за запуска БелАЭС

14:45 04.11.2020 (обновлено: 14:46 04.11.2020)
 
© AP Photo / Sergei GritsБелорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Sergei Grits
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ВИЛЬНЮС, 4 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы направило ноту протеста МИД Белоруссии из-за начала работы Островецкой АЭС.
Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. Вырабатывать электроэнергию первая АЭС Белоруссии начала во вторник. Литва сразу прекратила с соседом торговлю электроэнергией.
"МИД Литвы настоятельно рекомендует приостановить запуск АЭС до тех пор, пока не будут выполнены самые высокие стандарты ядерной безопасности и экологические требования", - говорится в ноте.
В ведомстве считают, что "атомная электростанция нарушает международные конвенции Эспоо и Орхуса", по мнению авторов ноты, "сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) избирательное" и не выполняются рекомендации ЕС.
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В МИД заявляют, что "без ответа остались вопросы о надлежащей оценке: сейсмической безопасности на территории Островца, воздействий на окружающую среду и население Литвы, обеспечении культуры безопасности, способности АЭС выдержать крушение тяжелого пассажирского самолета и на другие вопросы, поднятые властями Литвы".
Ведомство отмечает, что вместе с другими учреждениями Литвы продолжит работу в ЕС, международных конвенциях, других международных форматах по вопросу АЭС Белоруссии.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.
Строительство первого блока БелАЭС началось 8 ноября 2013 года. В октябре нынешнего года состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока. Официальная церемония, посвященная началу работы блока №1, назначена на 7 ноября. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй – в мае 2022 года.
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