Литва направила Белоруссии ноту протеста из-за запуска БелАЭС
14:45 04.11.2020 (обновлено: 14:46 04.11.2020)
© AP Photo / Sergei GritsБелорусская АЭС
© AP Photo / Sergei Grits
ВИЛЬНЮС, 4 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы направило ноту протеста МИД Белоруссии из-за начала работы Островецкой АЭС.
Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. Вырабатывать электроэнергию первая АЭС Белоруссии начала во вторник. Литва сразу прекратила с соседом торговлю электроэнергией.
"МИД Литвы настоятельно рекомендует приостановить запуск АЭС до тех пор, пока не будут выполнены самые высокие стандарты ядерной безопасности и экологические требования", - говорится в ноте.
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В МИД заявляют, что "без ответа остались вопросы о надлежащей оценке: сейсмической безопасности на территории Островца, воздействий на окружающую среду и население Литвы, обеспечении культуры безопасности, способности АЭС выдержать крушение тяжелого пассажирского самолета и на другие вопросы, поднятые властями Литвы".
Ведомство отмечает, что вместе с другими учреждениями Литвы продолжит работу в ЕС, международных конвенциях, других международных форматах по вопросу АЭС Белоруссии.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.
Строительство первого блока БелАЭС началось 8 ноября 2013 года. В октябре нынешнего года состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока. Официальная церемония, посвященная началу работы блока №1, назначена на 7 ноября. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй – в мае 2022 года.