https://ria.ru/20201104/aes-1583024070.html

Литва направила Белоруссии ноту протеста из-за запуска БелАЭС

Литва направила Белоруссии ноту протеста из-за запуска БелАЭС

Министерство иностранных дел Литвы направило ноту протеста МИД Белоруссии из-за начала работы Островецкой АЭС. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T14:45

2020-11-04T14:45

2020-11-04T14:46

белорусская аэс

мид литвы

минск

белоруссия

литва

атомстройэкспорт

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576449423_0:168:3070:1895_1400x0_80_0_0_52fca54cb193463c23315b5035246df2.jpg

ВИЛЬНЮС, 4 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы направило ноту протеста МИД Белоруссии из-за начала работы Островецкой АЭС.Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. Вырабатывать электроэнергию первая АЭС Белоруссии начала во вторник. Литва сразу прекратила с соседом торговлю электроэнергией."МИД Литвы настоятельно рекомендует приостановить запуск АЭС до тех пор, пока не будут выполнены самые высокие стандарты ядерной безопасности и экологические требования", - говорится в ноте.В ведомстве считают, что "атомная электростанция нарушает международные конвенции Эспоо и Орхуса", по мнению авторов ноты, "сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) избирательное" и не выполняются рекомендации ЕС.В МИД заявляют, что "без ответа остались вопросы о надлежащей оценке: сейсмической безопасности на территории Островца, воздействий на окружающую среду и население Литвы, обеспечении культуры безопасности, способности АЭС выдержать крушение тяжелого пассажирского самолета и на другие вопросы, поднятые властями Литвы".Ведомство отмечает, что вместе с другими учреждениями Литвы продолжит работу в ЕС, международных конвенциях, других международных форматах по вопросу АЭС Белоруссии.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.Строительство первого блока БелАЭС началось 8 ноября 2013 года. В октябре нынешнего года состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока. Официальная церемония, посвященная началу работы блока №1, назначена на 7 ноября. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй – в мае 2022 года.

https://ria.ru/20200829/pribaltika-1576449108.html

https://ria.ru/20200819/1575941535.html

минск

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, мид литвы, минск, белоруссия, литва, атомстройэкспорт, в мире