Число жертв землетрясения в Турции достигло 107
Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.
Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.
После землетрясения были зафиксированы 1562 афтершока.
После землетрясения были зафиксированы 1562 афтершока.
Землетрясение вызвало цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.
Землетрясение вызвало цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.
Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.
Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.
Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.
Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.
Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.
После землетрясения были зафиксированы 1562 афтершока.
Землетрясение вызвало цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.
Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.
Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.
Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.