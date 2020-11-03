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https://ria.ru/20201103/zemletryasenie-1582775380.html
В Турции спасли ребенка спустя четыре дня после землетрясения
В Турции спасли ребенка спустя четыре дня после землетрясения
Спасатели обнаружили под завалами разрушенного здания в турецком Измире живого ребенка почти через четверо суток после землетрясения, сообщил мэр города Тунч... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T10:23
2020-11-03T15:28
эгейское море
измир (провинция)
турция
землетрясение в эгейском море
измир
в мире
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АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Спасатели обнаружили под завалами разрушенного здания в турецком Измире живого ребенка почти через четверо суток после землетрясения, сообщил мэр города Тунч Сойер."Есть новость, которая взволновала всех. Спасатели добрались до живого ребенка", - написал Сойер в Twittter.Как передает телеканал NTV, четырехлетняя девочка уже извлечена из-под завалов, ее везут в больницу. По предварительным данным, ее состояние удовлетворительное.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.По последним данным, в Турции 102 человека погибли и 1026 пострадали.Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.
эгейское море
измир (провинция)
турция
измир
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры чудом спасенной из-под завалов трехлетней девочки в Измире
Трехлетняя девочка, которую извлекли из-под завалов через 91 час после разрушительного землетрясения в турецком Измире, сумела спастись, укрывшись в пространстве между посудомоечной и стиральной машинами, рассказали спасатели.
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Землетрясение в Измире: десятки домов разрушены, есть погибшие
У западного побережья Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 балла. Разрушены десятки домов. Пострадали не менее 150 человек. На данный момент известно о четырех погибших. Толчки ощущались по всему Эгейскому побережью: в Стамбуле, Анталии и Афинах. На городских пляжах поднялся уровень воды, прибрежные зоны накрыло волной.
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эгейское море, измир (провинция), турция, землетрясение в эгейском море, измир, в мире

В Турции спасли ребенка спустя четыре дня после землетрясения

10:23 03.11.2020 (обновлено: 15:28 03.11.2020)
 
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АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Спасатели обнаружили под завалами разрушенного здания в турецком Измире живого ребенка почти через четверо суток после землетрясения, сообщил мэр города Тунч Сойер.
"Есть новость, которая взволновала всех. Спасатели добрались до живого ребенка", - написал Сойер в Twittter.
Как передает телеканал NTV, четырехлетняя девочка уже извлечена из-под завалов, ее везут в больницу. По предварительным данным, ее состояние удовлетворительное.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.
Мощное землетрясение в Турции
© REUTERS / Ihlas News Agency

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
1 из 9

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

© REUTERS / Ihlas News Agency
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

В Измире обрушились два десятка зданий.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
2 из 9

В Измире обрушились два десятка зданий.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Погибли 110 человек.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
3 из 9

Погибли 110 человек.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Еще более тысячи пострадали.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
4 из 9

Еще более тысячи пострадали.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© AP Photo / Ismail Gokmen

После землетрясения были зафиксированы 1562 афтершока.

Женщина, найденная под завалами разрушенного дома в результате землетрясения в Измире, Турция
5 из 9

После землетрясения были зафиксированы 1562 афтершока.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© AP Photo / Ismail Gokmen

Землетрясение вызвало цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
6 из 9

Землетрясение вызвало цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
7 из 9

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© AP Photo / Ismail Gokmen

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

Люди на улице Измира во время земелетрясения
8 из 9

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
9 из 9

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
1 из 9

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

© REUTERS / Ihlas News Agency
2 из 9

В Измире обрушились два десятка зданий.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
3 из 9

Погибли 110 человек.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
4 из 9

Еще более тысячи пострадали.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
5 из 9

После землетрясения были зафиксированы 1562 афтершока.

© AP Photo / Ismail Gokmen
6 из 9

Землетрясение вызвало цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.

© AP Photo / Ismail Gokmen
7 из 9

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
8 из 9

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

© AP Photo / Ismail Gokmen
9 из 9

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
По последним данным, в Турции 102 человека погибли и 1026 пострадали.
Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.
 
Эгейское мореИзмир (провинция)ТурцияЗемлетрясение в Эгейском мореИзмирВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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