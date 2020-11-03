https://ria.ru/20201103/zemletryasenie-1582775380.html
В Турции спасли ребенка спустя четыре дня после землетрясения
В Турции спасли ребенка спустя четыре дня после землетрясения
Спасатели обнаружили под завалами разрушенного здания в турецком Измире живого ребенка почти через четверо суток после землетрясения, сообщил мэр города Тунч... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T10:23
2020-11-03T10:23
2020-11-03T15:28
эгейское море
измир (провинция)
турция
землетрясение в эгейском море
измир
в мире
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АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Спасатели обнаружили под завалами разрушенного здания в турецком Измире живого ребенка почти через четверо суток после землетрясения, сообщил мэр города Тунч Сойер."Есть новость, которая взволновала всех. Спасатели добрались до живого ребенка", - написал Сойер в Twittter.Как передает телеканал NTV, четырехлетняя девочка уже извлечена из-под завалов, ее везут в больницу. По предварительным данным, ее состояние удовлетворительное.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.По последним данным, в Турции 102 человека погибли и 1026 пострадали.Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.
эгейское море
измир (провинция)
турция
измир
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры чудом спасенной из-под завалов трехлетней девочки в Измире
Трехлетняя девочка, которую извлекли из-под завалов через 91 час после разрушительного землетрясения в турецком Измире, сумела спастись, укрывшись в пространстве между посудомоечной и стиральной машинами, рассказали спасатели.
2020-11-03T10:23
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Землетрясение в Измире: десятки домов разрушены, есть погибшие
У западного побережья Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 балла. Разрушены десятки домов. Пострадали не менее 150 человек. На данный момент известно о четырех погибших. Толчки ощущались по всему Эгейскому побережью: в Стамбуле, Анталии и Афинах. На городских пляжах поднялся уровень воды, прибрежные зоны накрыло волной.
2020-11-03T10:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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эгейское море, измир (провинция), турция, землетрясение в эгейском море, измир, в мире