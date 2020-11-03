Источник рассказал о заложнике возможного убийцы "колбасного короля"
17:17 03.11.2020 (обновлено: 18:01 03.11.2020)
© СК РФПодозреваемый в убийстве Владимира Маругова
© СК РФ
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пенсионером, которого приковал наручниками к кровати подозреваемый в убийстве "колбасного короля" в Подмосковье, оказался адвокат Алексей Завгородний, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова. Его соучастника продолжают искать. При обыске в квартире подозреваемого правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати, а также присматривавшего за ним мужчину.
"Установлено, что мужчину, которого незаконно удерживал подозреваемый (в убийстве Владимира Маругова – ред.), зовут Алексей Завгородний, он адвокат", - сказал собеседник агентства.
Согласно реестру, в настоящее время адвокатский статус Завгороднего прекращен.
По информации газеты "Коммерсант", Завгородний был адвокатом криминального авторитета Александра Солоника. Он даже заказал нападение на адвоката, поскольку тот не ежедневно посещал его в СИЗО и отказался помогать в побеге. В 1995 году адвоката избили, и он на несколько месяцев оказался в больнице.
Солоник известен побегом из "Матросской тишины" вместе с охранявшим его милиционером. Он был застрелен вместе со своей подругой в Афинах 31 января 1997 года.
Как ранее сообщал Следственный комитет, мужчину в Подмосковье застрелили из арбалета в его бане в подмосковной Истре. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом Маругова, связали его с женой и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв.
СМИ называют Маругова "мясным королем" – коммерсант известен как владелец нескольких колбасных заводов. Между тем чуть более года назад, 8 июля 2019 года, Маругов потерял сына Александра. Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле на Фрунзенской набережной Москвы, столкнувшись с такси.