https://ria.ru/20201103/zalozhnik-1582872841.html

Источник рассказал о заложнике возможного убийцы "колбасного короля"

Источник рассказал о заложнике возможного убийцы "колбасного короля"

Пенсионером, которого приковал наручниками к кровати подозреваемый в убийстве "колбасного короля" в Подмосковье, оказался адвокат Алексей Завгородний, рассказал РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:17

2020-11-03T17:17

2020-11-03T18:01

владимир маругов

москва

московская область (подмосковье)

истра

происшествия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пенсионером, которого приковал наручниками к кровати подозреваемый в убийстве "колбасного короля" в Подмосковье, оказался адвокат Алексей Завгородний, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова. Его соучастника продолжают искать. При обыске в квартире подозреваемого правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати, а также присматривавшего за ним мужчину.Согласно реестру, в настоящее время адвокатский статус Завгороднего прекращен.По информации газеты "Коммерсант", Завгородний был адвокатом криминального авторитета Александра Солоника. Он даже заказал нападение на адвоката, поскольку тот не ежедневно посещал его в СИЗО и отказался помогать в побеге. В 1995 году адвоката избили, и он на несколько месяцев оказался в больнице.Солоник известен побегом из "Матросской тишины" вместе с охранявшим его милиционером. Он был застрелен вместе со своей подругой в Афинах 31 января 1997 года.Как ранее сообщал Следственный комитет, мужчину в Подмосковье застрелили из арбалета в его бане в подмосковной Истре. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом Маругова, связали его с женой и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв.СМИ называют Маругова "мясным королем" – коммерсант известен как владелец нескольких колбасных заводов. Между тем чуть более года назад, 8 июля 2019 года, Маругов потерял сына Александра. Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле на Фрунзенской набережной Москвы, столкнувшись с такси.

https://ria.ru/20201103/ubiystvo-1582858008.html

https://ria.ru/20201103/podozrevaemyy-1582779221.html

москва

московская область (подмосковье)

истра

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир маругов, москва, московская область (подмосковье), истра, происшествия