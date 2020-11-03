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Совфед одобрил закон о национальной системе прослеживаемости товаров
Совфед одобрил закон о национальной системе прослеживаемости товаров
Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон, направленный на создание в России национальной системы прослеживаемости товаров (НСПТ), ввезенных из-за рубежа. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:14
2020-11-03T13:14
евразийский экономический союз
экономика
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон, направленный на создание в России национальной системы прослеживаемости товаров (НСПТ), ввезенных из-за рубежа.Создание такой системы предусмотрено соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Согласно закону, перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, и критерии, применяемые при их отборе для включения в этот перечень, утвердит правительство РФ.Федеральная налоговая служба должна будет в установленном кабмином порядке обеспечить создание, внедрение и сопровождение НСПТ, а также обмен информацией с другими госинформсистемами и контроль за операциями с прослеживаемыми товарами. А организации и индивидуальные предприниматели при приобретении товаров, подлежащих прослеживаемости, обязаны обеспечить получение счетов-фактур, в том числе корректировочных, в электронной форме.Налогоплательщики, осуществляющие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, будут обязаны представлять в налоговый орган отчеты об операциях с ними и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости. При этом случаи и порядок их представления установит правительство.Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, но большая часть его норм начнет действовать с 1 июля 2021 года. Принятие и реализация закона позволят создать условия для исключения схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, а также подтвердить законность оборота товаров и обеспечить контроль за связанными с ним операциями, пояснял ранее кабмин.Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров - меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь. На меховые изделия наносятся RFID-метки, на упаковки товаров трех других категорий - цифровые коды.
https://ria.ru/20201103/sovfed-1582779502.html
https://ria.ru/20201103/zakon-1582780062.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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евразийский экономический союз, экономика

Совфед одобрил закон о национальной системе прослеживаемости товаров

13:14 03.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон, направленный на создание в России национальной системы прослеживаемости товаров (НСПТ), ввезенных из-за рубежа.
Создание такой системы предусмотрено соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Согласно закону, перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, и критерии, применяемые при их отборе для включения в этот перечень, утвердит правительство РФ.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Совфед одобрил закон о назначении генпрокурора
Федеральная налоговая служба должна будет в установленном кабмином порядке обеспечить создание, внедрение и сопровождение НСПТ, а также обмен информацией с другими госинформсистемами и контроль за операциями с прослеживаемыми товарами. А организации и индивидуальные предприниматели при приобретении товаров, подлежащих прослеживаемости, обязаны обеспечить получение счетов-фактур, в том числе корректировочных, в электронной форме.
Налогоплательщики, осуществляющие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, будут обязаны представлять в налоговый орган отчеты об операциях с ними и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости. При этом случаи и порядок их представления установит правительство.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Совфед одобрил закон о новом порядке назначения силовых министров
Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, но большая часть его норм начнет действовать с 1 июля 2021 года. Принятие и реализация закона позволят создать условия для исключения схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, а также подтвердить законность оборота товаров и обеспечить контроль за связанными с ним операциями, пояснял ранее кабмин.
Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров - меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь. На меховые изделия наносятся RFID-метки, на упаковки товаров трех других категорий - цифровые коды.
 
Евразийский экономический союзЭкономика
 
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