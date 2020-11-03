https://ria.ru/20201103/zakon-1582820590.html

Совфед одобрил закон о национальной системе прослеживаемости товаров

Совфед одобрил закон о национальной системе прослеживаемости товаров

Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон, направленный на создание в России национальной системы прослеживаемости товаров (НСПТ), ввезенных из-за рубежа. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:14

2020-11-03T13:14

2020-11-03T13:14

евразийский экономический союз

экономика

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон, направленный на создание в России национальной системы прослеживаемости товаров (НСПТ), ввезенных из-за рубежа.Создание такой системы предусмотрено соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Согласно закону, перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, и критерии, применяемые при их отборе для включения в этот перечень, утвердит правительство РФ.Федеральная налоговая служба должна будет в установленном кабмином порядке обеспечить создание, внедрение и сопровождение НСПТ, а также обмен информацией с другими госинформсистемами и контроль за операциями с прослеживаемыми товарами. А организации и индивидуальные предприниматели при приобретении товаров, подлежащих прослеживаемости, обязаны обеспечить получение счетов-фактур, в том числе корректировочных, в электронной форме.Налогоплательщики, осуществляющие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, будут обязаны представлять в налоговый орган отчеты об операциях с ними и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости. При этом случаи и порядок их представления установит правительство.Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, но большая часть его норм начнет действовать с 1 июля 2021 года. Принятие и реализация закона позволят создать условия для исключения схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, а также подтвердить законность оборота товаров и обеспечить контроль за связанными с ним операциями, пояснял ранее кабмин.Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров - меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь. На меховые изделия наносятся RFID-метки, на упаковки товаров трех других категорий - цифровые коды.

https://ria.ru/20201103/sovfed-1582779502.html

https://ria.ru/20201103/zakon-1582780062.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, экономика